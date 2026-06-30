“방화수도 없이 용접”···‘주민 4700명 대피’ 울산 산불 낸 50대 징역형 집행유예

지난해 3월 울산 울주군 언양읍 화장산에서 용접하다가 큰불이 나게 한 50대에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

울산지법 형사6단독 이현경 부장판사는 산림보호법 위반과 실화 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 1년에 집행유예 3년을 선고했다고 30일 밝혔다.

A씨는 지난해 3월 25일 오전 11시 44분쯤 울산 울주군 언양읍 화장산 한 암자 뒤편에서 울타리 철제기둥 용접 작업을 하다가 불을 냈다.

당시 A씨는 방화수를 구비하지 않고 차단막도 설치하지 않은 채 작업하다가 용접 불티가 주변으로 옮겨붙어 대형 산불이 났고, 한때 인근 아파트와 농가 주민 4700명가량이 대피했다.

화장산 불은 타지역 산불 진화에 투입된 인력과 장비의 부족으로 29시간여 만에야 완전히 진압됐다.

이 산불로 총 71.6㏊(피해 추정액 1억9000만원)가 소실됐고, 주택 1채가 탔다.

재판부는 “당시 전국에서 대형 산불이 발생해 주의가 강조되고 있었는데도 피고인은 별다른 대책 없이 산림 인근에서 용접해 과실이 상당하다”며 “정신질환이 있는 점은 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.