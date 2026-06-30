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이 대통령, 호남·충청·영남에서 ‘첨단산업 발전비전 국민보고회’ 연다

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본문 요약

이재명 대통령이 호남에 이어 충청, 영남에서도 지역별 첨단산업 발전 비전 계획을 잇달아 발표한다.

이 대통령은 다음달 2일에는 충남 아산에서 삼성전자·SK하이닉스·셀트리온과 함께 '충청권 첨단산업 발전 비전'을, 3일에는 경남 진주에서 삼성전자·SK텔레콤·현대차·한화 등과 함께 '영남권 첨단산업 발전 비전'을 각각 공개한다.

삼성전자와 SK그룹은 전날 이 대통령 주재로 청와대에서 열린 '3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 호남권 반도체 팹 4기 건설 등 4700조원 규모의 투자 계획을 공개했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 호남·충청·영남에서 ‘첨단산업 발전비전 국민보고회’ 연다

입력 2026.06.30 14:52

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이재명 대통령이 지난 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 최태원 SK그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장과 함께 손을 맞잡고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 최태원 SK그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장과 함께 손을 맞잡고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 호남에 이어 충청, 영남에서도 지역별 첨단산업 발전 비전 계획을 잇달아 발표한다.

강유정 청와대 수석대변인은 30일 “이 대통령은 29일 청와대에서 주재한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에 이어 오늘부터 세 차례, 주요 성장 거점을 중심으로 국민 보고회를 개최한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 광주를 방문해 ‘서남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’를 주재한다. 전날 4700조원 규모의 인공지능(AI)·반도체 투자 계획을 발표한 삼성전자와 SK하이닉스 등이 호남 투자 계획을 공개한다.

이 대통령은 다음달 2일에는 충남 아산에서 삼성전자·SK하이닉스·셀트리온과 함께 ‘충청권 첨단산업 발전 비전’을, 3일에는 경남 진주에서 삼성전자·SK텔레콤·현대차·한화 등과 함께 ‘영남권 첨단산업 발전 비전’을 각각 공개한다.

삼성전자와 SK그룹은 전날 이 대통령 주재로 청와대에서 열린 ‘3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 호남권 반도체 팹 4기 건설 등 4700조원 규모의 투자 계획을 공개했다. 이중 3500조원이 반도체 분야에 투입된다. 수도권을 제외한 권역별 투자 규모는 호남권 896조원, 충청권 392조원, 영남권 270조원(잠정) 수준이다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “어제 정책 발표 때문에 소외됐다고 생각하는 지역은 섭섭할 수 있을 것 같다”며 “그 문제는 추가 대책을 통해서 보완해나갈 생각”이라고 밝혔다.

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