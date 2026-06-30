‘뇌물 혐의’ 심규언 전 동해시장, 징역 9년 6개월···법정구속

민간 사업자에게 특혜를 주는 대가로 뇌물을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 심규언 전 동해시장이 1심에서 징역 9년 6개월을 선고받았다.

부산지법 동부지원 형사2부(재판장 김병주)는 30일 특정범죄가중처벌등에관한법률(뇌물) 등 혐의로 기소된 심 전 시장에게 징역 9년 6개월에 벌금 12억원을 선고하고 법정구속했다. 법원은 6000만원 추징 명령도 내렸다.

민간업체와 심 전 시장 사이에 뇌물을 전달(제3자 뇌물수수)한 혐의를 받은 동해시 출연 재단법인 간부 A씨는 징역 1년 2개월 실형을 선고받았다. 뇌물을 건넨 혐의를 받는 수산업자 B씨는 징역 2년 6개월에 집행유예 3년, 시멘트 업체 간부 C씨는 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았다.

재판부는 “다수의 동해시민은 세 번의 지방선거에서 피고인의 훌륭한 자질과 높은 청렴성·도덕성을 신뢰하고 소중한 한 표를 던졌을 것인데 현직 시장의 막중한 지위와 권한을 이용해 뇌물 범죄를 저질렀다”며 “공정성이 심각하게 훼손됐고 동해시 정책의 공정한 집행에 국민들의 신뢰도가 크게 훼손됐다”며 양형 이유를 설명했다.

심 전 시장은 2022년 4월 3선 연임을 결정하는 지방선거를 앞두고 수산물 업체 대표 A씨 회사를 ‘동해 러시아 대게 마을 조성 사업’ 대상자로 선정해 주는 대가로 현금 6000만원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 심 전 시장은 또 시멘트 회사 간부 C씨로부터 인허가 편의를 대가로 약 11억원을 받은 혐의를 받고 있다.

심 전 시장 측은 재판이 끝난 뒤 “재판부가 뇌물 공여자로 지목받는 측의 주장을 일방적으로 받아들였다”며 항소 의사를 밝혔다. 3선을 지낸 심 전 시장은 이달 18일 퇴임식을 갖고 공직에서 물러났다.