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본문 요약

LG전자가 최고경영자 직속의 로보틱스사업센터를 신설한다.

LG전자는 로보스타와 베어로보틱스를 중심으로 구축하고 있는 산업용·상업용 로봇에 로보틱스사업센터의 가정용 로봇까지 더해 로봇 시장을 전방위로 공략할 예정이다.

특히 올해를 로보틱스 사업의 기반을 다질 원년으로 보고 로봇 완제품은 물론 액추에이터 등 로봇 핵심부품 사업, 데이터 생성·학습을 위한 데이터팩토리 구축에까지 속도를 내고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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LG전자, CEO 직속 로보틱스사업센터 출범

입력 2026.06.30 15:06

  • 김유진 기자

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LG전자가 최고경영자(CEO) 직속의 로보틱스사업센터를 신설한다. 피지컬 인공지능(AI) 기반 미래사업으로 육성 중인 로보틱스 분야에서 사업화에 필요한 핵심 역량을 결집해 속도를 내겠다는 취지다.

LG전자는 30일 7월1일자로 로보틱스사업센터를 신설하는 내용의 조직 개편을 단행했다고 밝혔다.

신임 센터장에는 생산기술원 산하 제조역량강화담당, 생산시스템솔루션담당, 스마트팩토리솔루션센터장 등을 역임한 송시용 센터장이 임명됐다.

신설 조직은 사업개발, 영업 및 사업 운영 등 기능을 갖춘 완결형 조직으로 운영된다. 로봇파운데이션모델(RFM) 고도화 등 로봇 경쟁력의 핵심으로 꼽히는 로봇 학습용 데이터팩토리를 담당하는 전담 조직도 설치된다. LG전자는 서울 서초구 양재R&D캠퍼스에 연내 가동을 목표로 로봇 학습용 데이터팩토리를 구축해 왔다.

LG전자가 연말 정기 조직개편을 4개월여 앞두고 로보틱스 전담 조직을 신설하는 원포인트 개편에 나선 것은 로보틱스와 피지컬AI 사업을 주도하겠다는 회사 차원의 의지를 보여준다는 평가가 나온다.

LG전자는 로보스타와 베어로보틱스를 중심으로 구축하고 있는 산업용·상업용 로봇에 로보틱스사업센터의 가정용 로봇까지 더해 로봇 시장을 전방위로 공략할 예정이다. 특히 올해를 로보틱스 사업의 기반을 다질 원년으로 보고 로봇 완제품은 물론 액추에이터 등 로봇 핵심부품 사업, 데이터 생성·학습을 위한 데이터팩토리 구축에까지 속도를 내고 있다.

LG전자가 구축 중인 양재 데이터 팩토리에서 LG 클로이드가 물체를 잡고 옮기는 동작을 반복하며 동작 데이터를 생산, 학습하는 모습. LG전자 제공

LG전자가 구축 중인 양재 데이터 팩토리에서 LG 클로이드가 물체를 잡고 옮기는 동작을 반복하며 동작 데이터를 생산, 학습하는 모습. LG전자 제공

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