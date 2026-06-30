오늘의 인사-해수부, 국세청, 한국관광공사, KBS 외

■해양수산부 ◇국장급 파견 및 전보 △유엔해양총회 준비기획단 부단장 임지현 △중앙해양안전심판원 심판관 김철홍 ◇과장급 파견 및 전보 △유엔해양총회 준비기획단 기획총괄팀장 이상길 △기획재정담당관 임창현 △해양정책과장 김병구 △통상무역협력〃 오성현 △수출가공진흥〃 허남기 △동해어업관리단장 이상윤
■지식재산처 ◇과장급 전보 △바이오의약심사팀장 김경민 △이차전지제어관리〃 남인호 △반도체소재〃 복상문 △국제지식재산연수원 지식재산교육과장 반재원
■국세청 ◇부이사관 전보 △서울지방국세청 납세자보호담당관 최지은 △〃 과학조사담당관 이법진 △강남세무서장 고근수 △중부지방국세청 납세자보호담당관 안민규 △제주세무서장 신상모 △국세공무원교육원 교육지원과장 남영안 △국세청 김상범 김동현 오미순 박찬욱 박근재 전애진 ◇과장급 전보 △국세청 대변인 손영준 △〃 기획재정담당관 권오흥 △〃 국세데이터담당관 정필규 △〃 정보화기획담당관 박수현 △〃 인공지능혁신담당관 우연희 △〃 빅데이터센터장 임영미 △〃 홈택스2담당관 권동철 △〃 감사담당관 민회준 △〃 납세자보호담당관 이경순 △〃 심사1담당관 최미숙 △〃 심사2담당관 박세건 △〃 글로벌과세기준추진팀장 전승한 △〃 징세과장 이주연 △〃 체납분석과장 이용선 △〃 법규과장 하신행 △〃 디지털자산총괄과장 이순용 △〃 소비세과장 서철호 △〃 상속증여세과장 김선주 △〃 조사2과장 장성기 △〃 국제조사과장 김태형 △〃 조사분석과장 김영하 △서울지방국세청 운영지원과장 박권조 △〃 정보화관리팀장 윤현구 △〃 송무1과장 권태윤 △〃 조사1국 조사1과장 최성영 △〃 조사1국 조사2과장 김주연 △〃 조사2국 조사관리과장 신현석 △〃 조사2국 조사1과장 이인희 △〃 조사3국 조사관리과장 김성범 △〃 조사3국 조사1과장 임형태 △〃 조사3국 조사2과장 유지민 △〃 조사4국 조사2과장 전진 △〃 국제조사관리과장 전일수 △〃 국제조사2과장 구자은 △종로세무서장 송평근 △남대문〃 고주석 △용산〃 권순재 △삼성〃 권영림 △성북〃 김용재 △영등포〃 박재원 △양천〃 김동수 △동작〃 김성기 △강동〃 김문희 △잠실〃 김필식 △노원〃 박광식 △중부지방국세청 소득재산세과장 박성기 △〃 법인세과장 김정현 △〃 징세과장 김종수 △〃 조사1국 조사1과장 유상화 △〃 조사1국 조사2과장 박찬주 △〃 조사1국 국제거래조사과장 임정일 △〃 조사2국 조사1과장 김진숙 △〃 조사2국 조사2과장 김일도 △〃 조사3국 조사관리과장 김동근 △〃 조사3국 조사1과장 안경민 △〃 조사3국 조사2과장 엄인찬 △안양세무서장 김해영 △동안양〃 진우형 △수원〃 임상헌 △동수원〃 김치태 △화성〃 이성일 △평택〃 이연선 △경기광주〃 노충환 △남양주〃 최찬민 △용인〃 이기각 △기흥〃 이범석 △인천지방국세청 성실납세지원국장 박순주 △〃 조사2국장 남용우 △부평세무서장 이병주 △남동〃 전주석 △남부천〃 윤지환 △대전지방국세청 성실납세지원국장 신예진 △〃 조사1국장 정희진 △〃 조사2국장 최원봉 △대전세무서장 김종일 △청주〃 김동근 △동청주〃 오원화 △충주〃 김범철 △광주지방국세청 성실납세지원국장 김훈 △〃 조사1국장 배상록 △익산세무서장 최영훈 △대구지방국세청 성실납세지원국장 박규동 △〃 조사2국장 허남승 △북대구〃 전재달 △경산〃 이동훈 △경주〃 김대중 △김천〃 강민성 △부산지방국세청 소득재산세과장 박현수 △〃 체납추적과장 강신웅 △〃 조사1국 조사1과장 황남욱 △〃 조사1국 조사2과장 최재명 △수영세무서장 이동규 △동래〃 신관호 △금정〃 주종기 △김해〃 고동환 △양산〃 박찬웅 △국세청(대법원) 이슬 △국세청(국무조정실) 조창우 △국세청 이철경 김태훈 김현승 권경환 위찬필 정민기 이상걸 연제민 이동현 최만석 정성우 ◇과장급 공무원(일반임기제) 임명 △서울지방국세청 송무3과장 박신영 ◇초임세무서장 △성남세무서장 정영혜 △이천〃 양영진 △홍천〃 김성미 △원주〃 이우진 △강릉〃 김종민 △속초〃 이재현 △인천〃 우철윤 △서인천〃 김민 △의정부〃 이방원 △세종〃 이준호 △제천〃 조병주 △공주〃 이원주 △논산〃 김병철 △서산〃 이희범 △홍성〃 김형태 △군산〃 박운영 △정읍〃 양용산 △목포〃 김덕은 △순천〃 정규명 △여수〃 전준희 △수성〃 채진우 △안동〃 이규진 △영주〃 장은수 △부산지방국세청 운영지원과장 현창훈 △〃 조사1국 조사관리과장 이상언 △〃 조사2국 조사2과장 류승중 △〃 조사2국 조사3과장 김재백 △중부산세무서장 전정영 △북부산〃 이정훈 △울산〃 노원철 △동울산〃 권순락 △거창〃 정상봉 △통영〃 윤상봉 △진주〃 허인영 △국세공무원교육원 교육운영과장 문성호
■조달청 ◇과장급 전보 △국방물자구매과장 이순주 △보건안전구〃 전연수 △국유재산기획〃 김명균 △공공조달역량개발원장 김정순
■개인정보보호위원회 △개인정보보호정책과장 최윤정
■원자력안전위원회 ◇과장급 전보 △방사성폐기물안전과장 주호성 △원자력통제〃 김석준 △혁신행정데이터팀장 김은경 △원자력안보〃 정유현
■한국관광공사 ◇보직부여 △국제관광본부장 정석인 ◇1급 승진 △AI인프라센터장 김도현 △도쿄지사 일본지역〃 정근희 △타이베이지사장 호수영 ◇2급 승진 △감사팀장 이재훈 △중국〃 이홍근 △지역균형관광〃 이경진 △관광기업육성〃 문지영 △경영지원〃 김대원 △국민관광전략〃 박혜미 ◇전보 및 보직변경 △기획조정실장 마정민 △경영지원실장 주상건 △코리아MICE뷰로실장 홍현선 △관광AI데이터실장 도현지 △ESG경영팀장 박경희 △평가분석〃 정지만 △구미대양주〃 이지은 △의료웰니스〃 문소연 △관광산업전략〃 박진호 △열린관광콘텐츠〃 정용안 △홍보〃 이동석 △인사〃 이종화 △컨벤션〃 윤영남 △해외디지털마케팅〃 양난영 △지역콘텐츠육성〃 이근희 △관광데이터서비스〃 전승훈 △관광컨설팅〃 박소영 △관광AX기획팀 파트장 김병수 △한국방문의해추진준비단 TF 팀장 김한규
■국민연금공단 ◇지사장 전보 △송파지사장 김덕훈 △동광주〃 황경희 △대구달성고령〃 나선애 △온라인〃 김영훈
■과학기술인공제회 ◇본부장 승진 및 전보 △자산운용본부장 강문필 △세마인베스트먼트 대표 홍순조
■KBS △성평등센터장 홍수진 △대구방송총국 보도국장 이하늬 △대구방송총국 기술〃 황진희 △광주방송총국 편성제작〃 손광우 △광주방송총국 보도〃 이성각 △광주방송총국 방송문화사업〃 박상훈 △춘천방송총국 보도〃 심재남
■EBS ◇부서장 △수신료정상화추진단장 겸직 홍정배 ◇부장 △편집부장 유병욱 △편성운영〃 최수진
■신한투자증권 ◇신임 부서장 △투자전략부 노동길 △감사실 방지현
■EY한영 ◇부대표 △감사부문 김지훈 김희영 조성연 채정호 △세무부문 정인식 △전략·재무자문부문 심상학 △금융사업부문 김명현 △EY컨설팅 정일권 ◇전무 △감사부문 복성근 성동윤 심종헌 윤정원 이석영 이종석 △세무부문 양기석 양지호 염현경 정지영 △전략·재무자문부문 권영재 오봉진 이승형 장선익 △금융사업부문 김동민 이정호 최범호 ◇파트너 △감사부문 강민정 김경환 김진형 박성대 서재리 이기현 이효학 임형진 장성우 차지은 △세무부문 김재운 김태준 서영민 △전략·재무자문부문 엄국진 이보람 이희련 △금융사업부문 기동간 김성진 김용협 윤영섭 이선문 정석현 최선호 △EY컨설팅 고은이 김세정 김태환 손영민 우문호 조형일 한경수 △위험관리부문 법무실장 한수진 △EY AI 센터 여성주 ◇이그제큐티브 디렉터 △세무부문 권미경 △금융사업부문 정민섭 △EY컨설팅 김인
■SGI서울보증 ◇본부장 승진 △안병준 ◇1급 승진 △배진석 박진혁 이태훈 이장용 이진섭 권유숙 최후중 김현보 ◇부서장 승진 △유원현 박동훈 박재용 장범수 윤정훈 이바울 김대웅 임동선 강긍엽
■TBC △보도국장 황상현 △영상취재팀장 이상호 △동부지사장 양병운