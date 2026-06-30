워런 버핏, ‘엡스타인 파일’ 빌 게이츠와 거리 두기···20년 만에 재단 기부 첫 보류

미국의 전설적인 투자자 워런 버핏이 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 설립한 자선 재단인 게이츠재단에 대한 연례 기부 결정을 20년 만에 보류했다. 미성년자 성착취범인 고 제프리 엡스타인과 재단의 관계에 대한 내부 조사 결과를 지켜본 뒤 기부 여부를 결정하기 위함이다.

월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 복수의 관계자를 인용해 버핏이 통상 매년 여름 진행해온 게이츠재단 기부를 올해는 11월 추수감사절 무렵으로 미루기로 했다고 보도했다.

버핏이 게이츠재단 기부를 보류한 것은 2006년 이 재단에 매년 버크셔 해서웨이 주식을 기부하기 시작한 이후 처음이다. 지난해까지 총 기부 규모는 약 480억달러(약 74조원)에 이른다.

게이츠재단은 현재 로펌을 선임해 재단과 엡스타인의 관계를 조사 중이다. 앞서 올해 초 미 법무부가 공개한 대규모 문서를 통해 빌 게이츠와 제프리 엡스타인의 친분이 드러난 데 따른 것이다. 게이츠는 생전 엡스타인을 여러 차례 만났고, 측근들도 엡스타인이 2019년 교도소 수감 중 사망할 때까지 그와 빈번히 연락을 주고받은 사실이 드러났다.

게이츠는 최근 열린 의회 청문회에서 엡스타인과 만남이 “매우 심각한 판단 착오”였다고 인정한 바 있다.

WSJ는 버핏 역시 재단 경영진과 연락을 주고받으며 엡스타인과의 관계는 물론 관련 조사 진행 상황을 확인하고 있다고 전했다.

재단은 올여름 중 조사 결과를 보고 받을 예정이다.

버핏은 지난 3월 CNBC 인터뷰에서도 엡스타인 사건 자료가 공개된 이후 게이츠와 대화하지 않았다면서 “6월 말 기부 여부를 결정하기 전에 관련 자료를 더 확인하고 싶다”고 말하기도 했다.