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워런 버핏, ‘엡스타인 파일’ 빌 게이츠와 거리 두기···20년 만에 재단 기부 첫 보류

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본문 요약

미국의 전설적인 투자자 워런 버핏이 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 설립한 자선 재단인 게이츠재단에 대한 연례 기부 결정을 20년 만에 보류했다.

버핏은 지난 3월 CNBC 인터뷰에서도 엡스타인 사건 자료가 공개된 이후 게이츠와 대화하지 않았다면서 "6월 말 기부 여부를 결정하기 전에 관련 자료를 더 확인하고 싶다"고 말하기도 했다.

빌 게이츠 마이크로소프트 공동창업자가 10일 미 하원 청문회에서 고 제프리 엡스타인과의 교류가 "심각한 판단 착오"였다며 그의 성범죄 행위는 알지 못했다고 증언했다.

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워런 버핏, ‘엡스타인 파일’ 빌 게이츠와 거리 두기···20년 만에 재단 기부 첫 보류

입력 2026.06.30 15:15

  • 최민지 기자

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마이크로소프트 공동창업자 빌 게이츠가 지난 10일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열린 하원 감독위원회 비공개 청문회에 출석한 뒤 의회 건물을 나서고 있다. 워싱턴|UPI연합뉴스

마이크로소프트 공동창업자 빌 게이츠가 지난 10일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열린 하원 감독위원회 비공개 청문회에 출석한 뒤 의회 건물을 나서고 있다. 워싱턴|UPI연합뉴스

미국의 전설적인 투자자 워런 버핏이 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 설립한 자선 재단인 게이츠재단에 대한 연례 기부 결정을 20년 만에 보류했다. 미성년자 성착취범인 고 제프리 엡스타인과 재단의 관계에 대한 내부 조사 결과를 지켜본 뒤 기부 여부를 결정하기 위함이다.

월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 복수의 관계자를 인용해 버핏이 통상 매년 여름 진행해온 게이츠재단 기부를 올해는 11월 추수감사절 무렵으로 미루기로 했다고 보도했다.

버핏이 게이츠재단 기부를 보류한 것은 2006년 이 재단에 매년 버크셔 해서웨이 주식을 기부하기 시작한 이후 처음이다. 지난해까지 총 기부 규모는 약 480억달러(약 74조원)에 이른다.

게이츠재단은 현재 로펌을 선임해 재단과 엡스타인의 관계를 조사 중이다. 앞서 올해 초 미 법무부가 공개한 대규모 문서를 통해 빌 게이츠와 제프리 엡스타인의 친분이 드러난 데 따른 것이다. 게이츠는 생전 엡스타인을 여러 차례 만났고, 측근들도 엡스타인이 2019년 교도소 수감 중 사망할 때까지 그와 빈번히 연락을 주고받은 사실이 드러났다.

게이츠는 최근 열린 의회 청문회에서 엡스타인과 만남이 “매우 심각한 판단 착오”였다고 인정한 바 있다.

WSJ는 버핏 역시 재단 경영진과 연락을 주고받으며 엡스타인과의 관계는 물론 관련 조사 진행 상황을 확인하고 있다고 전했다.

재단은 올여름 중 조사 결과를 보고 받을 예정이다.

버핏은 지난 3월 CNBC 인터뷰에서도 엡스타인 사건 자료가 공개된 이후 게이츠와 대화하지 않았다면서 “6월 말 기부 여부를 결정하기 전에 관련 자료를 더 확인하고 싶다”고 말하기도 했다.

빌 게이츠 “엡스타인과 교류는 심각한 판단 착오···내 불륜 사실 알고 협박”

빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 공동창업자가 10일(현지시간) 미 하원 청문회에서 고 제프리 엡스타인과의 교류가 “심각한 판단 착오”였다며 그의 성범죄 행위는 알지 못했다고 증언했다. CNN방송에 따르면 게이츠는 이날 하원 감독위원회 비공개 청문회에 출석해 모두발언을 통해 “나는 엡스타인이 지속적으로 범죄 행위에 가담하는 모습을 본 적도 없고 그런 정...

https://www.khan.co.kr/article/202606110811001

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