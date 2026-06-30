“백화점 식품관에서 여름 미식 여행 어때요?”

“백화점 식품관에서 떠나는 여름 미식 여행”

신세계백화점이 오는 7월 1일부터 29일까지 식품 전 장르 통합 행사인 ‘테이스트 더 뉴 월드’를 선보인다. 백화점이 단순히 상품을 판매하는 장소를 넘어 고객의 취향과 경험을 제안하는 복합 콘텐츠 공간으로 바뀌면서 식음료가 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있어서다.

30일 신세계백화점에 따르면 오는 12일까지 1단계 행사로 ‘핫테이스트 이슈’를 열고 정육, 수산 등 여름철 식탁에 어울리는 상품을 특가에 판매한다. 한우 등심, 은갈치, 제스프리 골드키위, 체리, 올리브오일 등 다양한 상품을 합리적인 가격에 만날 수 있다.

전국 각지의 인기 맛집과 신규 팝업스토어도 식품관에 모인다. 강남점에서는 ‘광안제일분식’과 ‘오뜨르베이커리’를, 본점에서는 장어 덮밥 브랜드 ‘이나카안블랙’을 소개한다. 대전신세계 아트앤사이언스에서는 수제 도넛 브랜드 ‘오도넛’을, 센텀시티에서는 강릉 스트리트푸드 전문점 ‘강릉길감자’ 팝업을 연다.

고객 참여형 콘텐츠도 준비했다. 대표적으로 신세계아카데미가 국내 유명 셰프인 강레오, 신현도, 조은희, 김창욱 등의 요리 시연을 경험하고 직접 맛볼 수 있는 ‘셰프 테이블’을 선보인다.

프리미엄 미식 여행 콘텐츠도 소개한다. 신세계백화점의 여행 큐레이션 서비스인 ‘비아신세계’가 스위스, 이탈리아, 프랑스, 일본, 스페인 등 세계 각지의 미식 문화를 경험할 수 있는 여행 상품을 제안한다.

신세계백화점 관계자는 “식품관이 새로운 미식 트렌드를 경험하는 백화점의 대표 콘텐츠로 자리 잡은 지 오래”라면서 “이번 행사를 통해 신선식품 특가와 앱 쿠폰 혜택은 물론 셰프 테이블, 팝업스토어, 미식 여행까지 신세계백화점만의 차별화된 식품 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.

한편 오는 12일까지 식품관을 이용한 고객에게는 ‘신백리워드 푸드 쿠폰팩’을 앱을 통해 선물한다. 푸드홀·식당가 5000원 할인, 푸드마켓 3000원 할인, 와인 단일 브랜드 5000원 할인 등이다.