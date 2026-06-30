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배재고 야구부 학생들의 '5·18 민주화운동 비하' 응원 논란과 관련해 교원단체들이 잇따라 성명을 내고 교육당국의 엄정한 조치와 역사·인권·민주시민교육 강화를 촉구했다.

실천교육교사모임도 이날 성명을 통해 "학생 스포츠의 장이 차별과 혐오의 배설구로 전락했다"며 "학생들의 집단적 혐오 표현은 우리 사회가 무엇을 가르쳐왔는지를 비추는 거울"이라고 지적했다.

이어 교육부와 시·도교육청에는 역사·인권·시민교육 강화 방안을, 배재고에는 학생들이 혐오 표현의 문제를 스스로 성찰할 수 있는 교육 프로그램 마련을 요구했다.

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교원단체도 한목소리…“배재고 응원 논란, 학생 일탈 아닌 시민교육의 위기”

입력 2026.06.30 15:17

  • 김지혜 기자

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응원가 부르고 있는 배재고 선수들. 대한야구소프트볼협회 KBSA 유튜브 영상 캡처

응원가 부르고 있는 배재고 선수들. 대한야구소프트볼협회 KBSA 유튜브 영상 캡처

배재고 야구부 학생들의 ‘5·18 민주화운동 비하’ 응원 논란과 관련해 교원단체들이 잇따라 성명을 내고 교육당국의 엄정한 조치와 역사·인권·민주시민교육 강화를 촉구했다. 단순한 학생 일탈이 아니라 혐오와 조롱이 학교 안으로 확산된 사회적 현상인 만큼 근본적인 교육 대책이 필요하다는 주장이다.

전국교직원노동조합은 30일 성명을 내고 “사적 공간과 일부 온라인 커뮤니티에 머물던 극우 성향의 조롱과 혐오 표현이 청소년들의 공적 공간과 스포츠 현장에까지 침투한 상징적 장면”이라며 “학교 스포츠를 포함한 모든 교육활동에서 혐오 표현과 역사 왜곡을 방지할 수 있는 교육 체계를 구축해야 한다”고 밝혔다. 전교조는 교육부와 시·도교육감에게 역사·인권 교육 강화 대책 마련을 촉구했다.

실천교육교사모임도 이날 성명을 통해 “학생 스포츠의 장이 차별과 혐오의 배설구로 전락했다”며 “학생들의 집단적 혐오 표현은 우리 사회가 무엇을 가르쳐왔는지를 비추는 거울”이라고 지적했다. 이어 교육부와 시·도교육청에는 역사·인권·시민교육 강화 방안을, 배재고에는 학생들이 혐오 표현의 문제를 스스로 성찰할 수 있는 교육 프로그램 마련을 요구했다.

전국중등교사노동조합은 이번 사건이 축소된 교육적 권한의 한계를 보여준다고 짚었다. 중등교사노조는 성명을 통해 “학생들은 유튜브와 SNS, 알고리즘이 추천하는 자극적인 콘텐츠를 통해 역사와 사회의 단면을 수용하고 있지만, 교사는 이를 충분히 교정하고 토론할 수 있는 교육적 권한과 사회적 신뢰를 온전히 보장받지 못하고 있다”고 지적했다. 이어 “학생 개인에 대한 응징만으로는 문제를 해결할 수 없다”며 혐오 콘텐츠에 대한 범사회적 대응방안과 함께 교사의 교육적 판단권·생활지도권 보장을 요구했다.

광주특별시교사노동조합은 가장 강도 높은 입장을 냈다. 광주교사노조는 “배재고는 광주를 찾아 진정성 있게 사과해야 한다”며 서울시교육청과 교육부, 광주시교육청, 대한민국시도교육감협의회 차원의 대응을 촉구했다.

앞서 배재고 학생선수들은 지난 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구대회 광주제일고와의 경기 도중 상대 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”라고 외쳐 논란을 빚었다. 광주제일고는 심판진을 통해 항의했고, 심판은 배재고 측에 주의를 줬다.

배재고는 경기 직후 SNS에 사과문을 게시하고 해당 학생선수를 생활교육위원회에 회부해 학칙과 절차에 따라 엄중히 조치하겠다고 밝혔다.

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