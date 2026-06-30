“평생 목숨 내놓고 물질하던 터전 망가져”···서울서 1박2일 노숙농성 벌인 포항 해녀들

“바다 들어가 하루 몇만원씩 벌어서 쌀도 사고 아들 공부도 다 시켰는데, 숨 참고 들어가 목숨을 걸어놓고 일하던 평생 터전을 잃어버린 거예요.”

30일 서울 송파구 쌍용건설 앞에서 해녀 서정순씨(75)가 분에 찬 듯 말했다. 서씨는 경북 포항 호미곶에서 40년째 물질로 생계를 이어오고 있다. 서씨를 포함한 포항 남구 대보2리·구만1리 해녀 30여명은 전날부터 이곳에서 노숙 농성을 벌였다. 30도를 웃도는 날씨에도 물질할 때 입는 고무옷 차림이었다.

이들은 5년 전 호미곶항(옛 대보항) 정비공사가 시작되자 시멘트가 섞인 공사장 폐수 등이 바다로 흘러들어 호미곶 해양 생태계가 망가졌고, 자신들 생계도 크게 어려워졌다고 주장했다. 이들은 쌍용건설을 상대로 피해 보상 등 대책 마련을 요구했다. 해양수산부 포항지방해양수산청이 발주해 쌍용건설이 시공을 맡아 2021년 착공한 호미곶항 정비공사는 올해 준공을 앞뒀다.

머리 위에 쓴 ‘왕눈(해녀들이 쓰는 물안경)’에 ‘피해 보상’이라고 적힌 머리띠를 두른 해녀들은 노숙으로 지친 표정이었지만 “분하다”며 목소리를 높였다. 이들은 짧게는 30년, 길게는 50년까지 호미곶에서 물질을 하며 생활해왔다.

해녀 이춘옥씨(75)는 “독한 시멘트 물이 바다 밑에 쌓이면서 말똥성게·전복·해삼·문어 등 원래 잡히던 해산물이 원래의 4분의 1 수준으로 줄었다”고 말했다. 이씨는 “일하다 다쳐 건강도 좋지 않은데, 지렁이도 밟으면 꿈틀한다는 마음이 들어 오죽하면 여기까지 왔겠냐”며 물질하다 다친 발목을 들어 보였다. 이씨가 걷어 올린 바짓단 밑으로 햇볕을 받아 거뭇하게 탄 피부에 남은 흉터 자국이 선명했다.

이들은 대부분 60대 이상 고령이다. 정미자씨(77)는 “우리 노후 대책은 바다밖에 없고, 나이를 생각하면 길어야 4~5년인데 그동안 벌어먹을 게 없다”고 했다. 정씨는 “(바다) 생태계에 하수가 들어가면 뭐가 살 수 있겠냐”며 “그 물이 다 빠져나가 새 생명을 찾으려면 앞으로 10년이 걸릴지 얼마나 걸릴지 모르는데, 우리는 그사이에 생산 터전을 잃어버린 것”이라고 말했다.

한 해녀는 “정비공사 전 어촌계장들만 모여 동의서명을 받고 해녀들한테는 제대로 설명 한번 없었다”며 “조그마한 해경 청사를 지어도 설명회를 하는데 어떻게 이럴 수가 있냐”며 분통을 터뜨렸다.

쌍용건설 측은 “(해녀들의 피해 보상 요구에 대한) 별도의 입장이 없다”고 밝혔다.