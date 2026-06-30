롯데 3세 신유열, 롯데웰푸드-日 롯데제과 합작사 이끈다

롯데가 다음 달 초 싱가포르에서 한국과 일본의 롯데 식품 계열사를 하나로 묶는 양사 합작법인을 세운다.

30일 롯데지주에 따르면 한국 롯데웰푸드와 일본 롯데제과는 이미 양사 이사회 의결과 관계국 기업결합심사 승인을 마친 상태다. 신규 법인은 한일 롯데 식품사의 아시아 사업을 총괄하게 된다.

신규 합작법인의 이사회 의장은 신동빈 롯데그룹 회장의 장남 신유열 롯데지주 미래성장실장이 맡는다. 한일 롯데를 모두 경험한 신 실장이 두 회사의 이해관계를 조율해 시너지를 창출하고 해외 사업 전략을 일관성 있게 추진하는 역할을 맡는다.

롯데는 합작법인을 통해 사업별로 나뉘어 있던 경영관리와 의사 결정 체계를 일원화하고 생산, 영업, 물류 인프라를 연계해 운영 효율성을 높인다는 방침이다. 또 글로벌 메가 브랜드 육성, 구매·물류·생산·판매 효율화는 물론 공동 연구개발을 통한 신제품 출시, 성장 잠재력이 높은 신규 시장으로의 전략적 진출 등을 도모할 계획이다. 한국과 일본 내수시장의 성장세가 둔화하는 상황에서 양사간 협력을 통해 해외 사업을 핵심 성장동력으로 삼아야 한다는 판단이다.

이번 식품사 합작법인 설립은 롯데가 그룹 전반으로 확대하고 있는 ‘원롯데 전략’의 일환이다. 앞서 신동빈 롯데 회장이 식품 산업 성장을 위해 ‘원롯데 식품사 전략회의’를 주재한 뒤 두 회사는 협력을 통한 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 원재료 확보 및 공동 마케팅, 제품 교차 판매 등 협업 영역을 넓혀왔다.

롯데는 이와 함께 지난해 9월 일본 내 호텔 사업을 공동 추진하기 위해 롯데호텔앤리조트와 일본 롯데홀딩스의 합작법인 ‘롯데호텔스재팬’을 설립했다. 롯데바이오로직스 투자 유치, 롯데벤처스엘켐프재팬 운영 등 다른 사업 분야에서도 한일 협력을 진행 중이다.

롯데그룹 관계자는 “이번 합작법인 설립을 계기로 한일 롯데 식품의 아시아 사업 역량을 하나로 모으게 됐다”며 “양사의 강점을 결집해 메가 브랜드를 함께 육성하고 신규 시장을 개척해 글로벌 경쟁력을 높일 것”이라고 말했다.