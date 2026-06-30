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본문 요약

민선 9기 임기 시작을 하루 앞둔 오세훈 서울시장이 새 임기 첫 약속으로 청년 주거 7만4000가구 공급을 실현하겠다고 30일 밝혔다.

서울시는 지난 3월 청년·대학생 대상 공공주택 통합 공급 체계 '더드림집+'를 출범하고, 2030년까지 청년 주택 7만4000가구를 공급하는 청년 주거 안정 대책을 발표한 바 있다.

이후 후속 조치로 시는 지난 26일 청년 매입 임대주택 849가구와 기숙사형 청년 주택 56가구 등 총 905가구에 대한 입주자 모집을 시작했다.

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오세훈 “살 곳 없어 서울 떠나는 청년 없게 만든다”

입력 2026.06.30 15:34

수정 2026.06.30 16:30

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  • 류인하 기자

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대학생 특화 ‘서울형 새싹 원룸’ 1만실 공급 약속

이공계 석·박 특화 ‘인재 성장주택’도 확대

오세훈 서울시장이 30일 서울 광진구 건국대학교 신공학관에서 열린 청년주거정책 타운홀 미팅에서 참석자들의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 30일 서울 광진구 건국대학교 신공학관에서 열린 청년주거정책 타운홀 미팅에서 참석자들의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

민선 9기 임기 시작을 하루 앞둔 오세훈 서울시장이 새 임기 첫 약속으로 청년 주거 7만4000가구 공급을 실현하겠다고 30일 밝혔다. 민선 8기부터 이어온 청년 주거 정책 강화 방침을 보다 현실화하겠다는 취지다.

서울시는 지난 3월 청년·대학생 대상 공공주택 통합 공급 체계 ‘더드림집+’를 출범하고, 2030년까지 청년 주택 7만4000가구를 공급하는 청년 주거 안정 대책을 발표한 바 있다. 시는 후속 조치로 청년 매입 임대주택 849가구와 기숙사형 청년 주택 56가구 등 총 905가구 입주자 모집을 시작했다.

오 시장은 이와 함께 대학생 특화 ‘서울형 새싹 원룸’ 1만실을 2030년까지 새롭게 공급한다고 이날 밝혔다. 대학가나 학교까지 통학이 편리한 지역에 원룸, 셰어하우스 등을 민간 사업자를 통해 확보한 뒤 저소득층 대학생에게 보증금 무이자로 저렴하게 제공하겠다는 계획이다.

이공계 석·박사 연구원을 대상으로 한 ‘이공계 인재 성장 주택’도 마포구 17가구를 시작으로 관악구 60가구, 동대문구 23가구 등 대학 밀집 지역을 중심으로 공급을 확대한다.

오 시장은 이날 건국대학교에서 대학생들과 타운홀 미팅을 가진 뒤 건국대 인근 ‘모아타운’ 사업지도 직접 찾았다. 모아타운은 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지에서 주민들이 필지를 모아 블록 단위로 주택을 개발하는 정비 사업이다.

건대 모아타운에는 ‘세대 구분형 모아 주택’도 도입된다. 한 주택 내부를 각각 현관, 욕실, 주방을 완전히 분리해 독립된 공간 2개를 만들어 집주인이 거주하면서 청년 세입자를 들일 수 있는 방식이다. 청년 입주자는 독립된 공간에서 프라이버시를 지키며 재건축 아파트의 편의 시설을 누릴 수 있는 장점이 있다. 주택법상 ‘1가구 1주택’으로 분류되기 때문에 청년 대학생에게 세대 구분형 주거 공간을 임대한 집주인도 세금혜택을 누릴 수 있다.

오 시장은 “청년이 서울을 떠나는 이유가 집이어서는 안 된다. 계층 이동의 사다리를 복원하고, 청년이 믿고 계약하며 안심하고 살 수 있는 서울을 만들기 위해 모든 정책 역량을 집중하겠다”면서 “7월 민선 9기 출범과 함께 이 약속을 반드시 실행에 옮기겠다”고 말했다.

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