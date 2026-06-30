오세훈 “살 곳 없어 서울 떠나는 청년 없게 만든다”

대학생 특화 ‘서울형 새싹 원룸’ 1만실 공급 약속 이공계 석·박 특화 ‘인재 성장주택’도 확대

민선 9기 임기 시작을 하루 앞둔 오세훈 서울시장이 새 임기 첫 약속으로 청년 주거 7만4000가구 공급을 실현하겠다고 30일 밝혔다. 민선 8기부터 이어온 청년 주거 정책 강화 방침을 보다 현실화하겠다는 취지다.

서울시는 지난 3월 청년·대학생 대상 공공주택 통합 공급 체계 ‘더드림집+’를 출범하고, 2030년까지 청년 주택 7만4000가구를 공급하는 청년 주거 안정 대책을 발표한 바 있다. 시는 후속 조치로 청년 매입 임대주택 849가구와 기숙사형 청년 주택 56가구 등 총 905가구 입주자 모집을 시작했다.

오 시장은 이와 함께 대학생 특화 ‘서울형 새싹 원룸’ 1만실을 2030년까지 새롭게 공급한다고 이날 밝혔다. 대학가나 학교까지 통학이 편리한 지역에 원룸, 셰어하우스 등을 민간 사업자를 통해 확보한 뒤 저소득층 대학생에게 보증금 무이자로 저렴하게 제공하겠다는 계획이다.

이공계 석·박사 연구원을 대상으로 한 ‘이공계 인재 성장 주택’도 마포구 17가구를 시작으로 관악구 60가구, 동대문구 23가구 등 대학 밀집 지역을 중심으로 공급을 확대한다.

오 시장은 이날 건국대학교에서 대학생들과 타운홀 미팅을 가진 뒤 건국대 인근 ‘모아타운’ 사업지도 직접 찾았다. 모아타운은 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지에서 주민들이 필지를 모아 블록 단위로 주택을 개발하는 정비 사업이다.

건대 모아타운에는 ‘세대 구분형 모아 주택’도 도입된다. 한 주택 내부를 각각 현관, 욕실, 주방을 완전히 분리해 독립된 공간 2개를 만들어 집주인이 거주하면서 청년 세입자를 들일 수 있는 방식이다. 청년 입주자는 독립된 공간에서 프라이버시를 지키며 재건축 아파트의 편의 시설을 누릴 수 있는 장점이 있다. 주택법상 ‘1가구 1주택’으로 분류되기 때문에 청년 대학생에게 세대 구분형 주거 공간을 임대한 집주인도 세금혜택을 누릴 수 있다.

오 시장은 “청년이 서울을 떠나는 이유가 집이어서는 안 된다. 계층 이동의 사다리를 복원하고, 청년이 믿고 계약하며 안심하고 살 수 있는 서울을 만들기 위해 모든 정책 역량을 집중하겠다”면서 “7월 민선 9기 출범과 함께 이 약속을 반드시 실행에 옮기겠다”고 말했다.