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본문 요약

올해 1분기 국내 기업체의 구인 및 채용은 늘어났지만 3분기 채용 계획에는 신중한 것으로 나타났다.

기업의 부족 인원보다 채용계획인원이 더 많은 것이 통상적이지만, 이번 조사에서는 처음으로 이 수치가 역전됐다.

정 과장은 "중동전쟁 등 2~3분기에 대한 불확실성이 반영돼 기업의 채용계획인원이 감소하면서 수치가 역전된 것으로 보인다"고 말했다.

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1분기 구인·채용 늘었지만…기업들 3분기 채용계획은 ‘신중’

입력 2026.06.30 15:36

  • 선명수 기자

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부족 인원보다 덜 뽑는 ‘역전 현상’도

2026년 상반기 직종별 사업체 노동력조사 결과. 고용노동부 제공

2026년 상반기 직종별 사업체 노동력조사 결과. 고용노동부 제공

올해 1분기 국내 기업체의 구인 및 채용은 늘어났지만 3분기 채용 계획에는 신중한 것으로 나타났다. 기업의 인력 부족 규모보다 사람을 덜 뽑는 ‘역전 현상’도 나타났다.

고용노동부가 30일 발표한 ‘2026년 상반기 직종별 사업체 노동력 조사’ 결과를 보면, 올해 1분기 종사자 1인 이상 사업체의 구인 인원은 146만4000명으로 지난해 1분기보다 4만8000명(3.4%) 늘었다. 채용 인원은 136만8000명으로 전년 동기 대비 6만명(4.6%) 증가하는 등 고용 지표가 개선됐다.

사업체의 적극적인 구인에도 채용하지 못한 ‘미충원 인원’은 9만6000명으로 전년 동기 대비 11.8% 감소했다. 미충원율 역시 6.5%로 전년보다 1.2%포인트 하락했다. 구인과 채용은 증가한 반면 미충원 인원은 최근 몇 년새 지속적으로 감소하며 ‘일자리 미스매치’가 일부 완화된 흐름이다.

정향숙 노동부 노동시장조사과장은 “2021년부터 조사 대상을 ‘상용근로자 5인 이상’ 사업체에서 ‘종사자 1인 이상 사업체’로 확대했음에도 미충원율이 눈에 띄게 감소했다는 것은 구인 및 채용에 있어서 정보 불균형이 해소되고 있는 측면이 반영된 것”이라고 설명했다.

다만 기업들의 고용 계획은 여전히 보수적인 것으로 나타났다. 지난 4월1일 기준 기업의 부족 인원은 46만7000명으로 전년 수준을 유지하고 있으나, 2~3분기 채용계획인원은 46만명으로 지난해보다 9000명(-1.8%) 줄었다. 부족 인원은 채용 여부나 계획과 무관하게 사업체가 정상적 경영을 위해 현재보다 더 필요하고 본 인원을 의미한다.

기업의 부족 인원보다 채용계획인원이 더 많은 것이 통상적이지만, 이번 조사에서는 처음으로 이 수치가 역전됐다. 정 과장은 “중동전쟁 등 2~3분기에 대한 불확실성이 반영돼 기업의 채용계획인원이 감소하면서 수치가 역전된 것으로 보인다”고 말했다.

산업별로 보면 보건·사회복지서비스업, 건설업 등에서는 채용계획인원이 늘어난 반면, 운수·창고업, 도·소매업 등에선 감소했다.

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