‘사회연대경제조직’에 금융·세제 등 지원 확대···공공서비스 계약 때 우선 고려

정부가 사회적기업과 협동조합 등 사회연대경제조직의 경쟁력 강화와 성장을 돕기 위해 금융지원과 세제혜택을 확대한다. 또 공공 서비스 계약 과정에서 사회연대경제조직을 우선 고려하고, 공공 계약 시 입찰보증금도 면제한다.

행정안전부는 30일 대통령 주재 국무회의에서 이러한 내용의 ‘사회연대경제 발전 종합계획’을 관계부처 합동으로 발표했다. 사회연대경제는 사회적기업·협동조합·마을기업·자활기업 등이 연대와 협력을 바탕으로 사회적 가치를 추구하고 지역사회 문제 해결에 기여하는 경제활동 방식이다.

정부는 사회연대경제조직의 자생력과 경쟁력을 높이기 위해 금융지원을 강화하기로 했다. 정책자금의 경우 서민금융진흥원의 미소금융 지원 규모를 연간 60억원에서 150억원으로 늘리고, 신용보증기금의 보증 공급 규모는 올해 2500억원에서 2030년 3500억원으로 확대한다. 민간 은행권은 2026∼2028년 사회연대경제 대출을 4조3000억원 규모로 늘리고, 새마을금고는 향후 5년간 2000억원 규모로 대출을 확대한다.

창업부터 성장까지 단계별 지원도 강화한다. 사회적기업을 대상으로 유형별(초기 창업형, 인증 전환형, 재도전형) 맞춤형 창업을 지원하고, 초기창업패키지에는 창업 3년 이내의 사회연대경제 창업기업 전용 트랙을 신설해 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 성장 잠재력이 높은 기업을 선별해 보육과 컨설팅, 자금 지원, 판로와 수출 등을 종합 지원한다.

판로 확대도 돕는다. 정부가 공공서비스를 민간에 위탁할 경우 사회연대경제조직을 먼저 고려할 수 있도록 관련 사례를 발굴하고 지방정부에 안내한다. 아울러 사회적기업과 사회적협동조합 등이 지방정부와 공공계약을 체결할 때는 입찰보증금(5%)을 면제한다.

세제 혜택도 늘린다. 사회적협동조합과 마을기업 등에 대한 취득세·재산세 감면을 추진하고 국·공유재산 사용료와 대부료 감면도 확대한다.

정부는 이러한 지원을 바탕으로 지역 기반의 사회연대경제 생태계도 조성한다. 올해 사회연대경제 혁신모델로 선정한 17개 지방정부를 대상으로 지역 맞춤형 혁신 모델 개발을 지원하고, 미취업 청년 2500명에게 사회연대경제조직에서 일할 수 있는 기회를 준다.

윤호중 행안부 장관은 “돌봄과 주거 등 지역의 부족한 공공서비스를 보완하고, 양극화와 지역 소멸 등 국가적 위기를 극복하기 위해 사회연대경제의 역할이 매우 중요하다”며 “각 지역에서 더 많은 사회연대경제조직이 만들어지고 성장할 수 있도록 관계부처와 함께 이번 종합계획을 차질 없이 이행해 나가겠다”고 말했다.