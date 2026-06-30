‘재판 불출석’ 꼼수 안 통한다…하반기 사법제도 무엇이 달라지나

올해 하반기부터는 선고 날짜를 공지받은 피고인이 정당한 사유 없이 선고 공판에 나오지 않아도 바로 판결을 선고할 수 있다. 시각장애인을 위한 점자 형태의 판결문 사본도 제공된다.

30일 대법원은 2026년 하반기에 달라지는 주요 사법제도 내용을 발표했다. 법원에서는 지난 2일부터 소송촉진 등에 관한 특례법 개정안이 시행돼 피고인이 불출석한 상태로 진행하는 ‘궐석 재판’의 요건을 일부 완화횄다. 피고인이 일부러 재판에 나오지 않는 식으로 재판을 지연시키는 일이 반복되면서다. 형사재판은 원칙적으로 피고인이 출석해야 하는데, 법원이 피고인 없이도 재판을 할 수 있는 범위를 확대했다.

올해 하반기부터는 피고인이 한번 이상 재판에 나온 뒤 정당한 사유 없이 2회 이상 불출석하면 피고인이 없는 상태로도 재판을 계속할 수 있다. 피고인이 법정에 출석하다가 선고 당일 갑자기 불출석해도 선고기일을 미루지 않고 즉시 선고가 가능하다.

궐석 재판을 할 수 있는 대상 범죄도 확대됐다. 이전에는 사형, 무기징역, 10년이 넘는 징역 사건에 대해서는 불출석 재판을 할 수 없었다. 그러나 보이스피싱 사기나 전세사기 등 민생 사건인 경우에는 궐석 재판이 가능해진다.

장애인 권익 보호 조치도 강화된다. 앞으로 시각장애인들은 법원에서 점자 판결문 사본을 받아볼 수 있다. 대법원은 “현행 판결서 사본 제공 방식은 비장애인의 경우만 상정하고 있어 시각장애인의 경우 접근 가능한 방법으로 판결문 사본을 제공받기 어렵다”며 “시각장애인이 접근 가능한 점자 출력물, 점자파일, 데이지파일 등 제공 형태를 하반기 중 추가할 예정”이라고 했다.

피해자들이 사건 서류와 증거물을 받아보는 것도 쉬워진다. 법원은 지난 24일 시행된 개정 형사소송법에 따라 피해자가 서류와 증거물 열람·등사를 신청할 경우 이를 원칙적으로 허용해야 한다. 피해자의 신청을 받아들이지 않거나, 목적을 제한할 때는 반드시 이유를 설명해야 한다.

형사재판을 받는 가해자는 ‘공탁’(피해자의 피해 회복을 위해 법원에 금전을 맡기는 제도)을 해도 형을 감면받을 수 없게 된다. 대법원은 오는 7월1일부터 기소되는 사건에서는 공탁을 피고인의 유리한 양형인자에서 제외하고, 피해자가 국가 구조금을 받아도 ‘피해 회복’으로 간주되지 않도록 규정했다.

이 밖에도 대법원은 회생·파산사건 전자적 송달·통지 대상 확대, 상장회사 독립이사 제도 도입, 자금세탁범죄 양형기준 신설, 휴면회사 영업신고의 전자적 제출 시행 등을 예고했다.