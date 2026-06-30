창간 80주년 경향신문

한양사이버대학교 ‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’ 수상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한양사이버대학교는 "'2026 대한민국 교육브랜드 대상'을 수상했다. 사이버대학교 부문에서 최고 점수를 획득해 21년 연속 수상의 영예를 안았다"고 30일 알렸다.

한양사이버대는 "KS-SQI에서는 11년 연속 1위를 기록하며 교육의 질과 학생 만족도에서도 꾸준히 최상위권을 유지하고 있다"고 했다.

한양사이버대는 2025년 대학정보공시 기준 학부 재학생 1만6640명이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

한양사이버대학교 ‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’ 수상

입력 2026.06.30 15:48

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

한양사이버대학교(총장 이기정)는 “‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’을 수상했다. 사이버대학교 부문에서 최고 점수를 획득해 21년 연속 수상의 영예를 안았다”고 30일 알렸다.

브랜드가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 주관하고 중앙일보가 후원하는 상이다. 조사는 2026년 4~5월 500여 개 브랜드를 대상으로 이뤄졌다.

한양사이버대학교 2026 대한민국 교육브랜드 대상 수상

한양사이버대학교 2026 대한민국 교육브랜드 대상 수상

한양사이버대는 “KS-SQI(한국서비스품질지수)에서는 11년 연속 1위(총 19회)를 기록하며 교육의 질과 학생 만족도에서도 꾸준히 최상위권을 유지하고 있다”고 했다.

한양사이버대는 2025년 대학정보공시 기준 학부 재학생 1만6640명이다. 국내 사이버대학 중 가장 많은 학생이 재학 중이다. 삼성전자, LG전자, 현대자동차, KT, 스타벅스코리아 등 600여 개 기업·기관과 산업체위탁협약을 체결했다.

한양사이버대는 “연간 약 261억 원(2025년 대학정보공시 기준)의 장학금을 지급하며 국가장학금과 교내장학금의 중복 수혜도 가능해, 경제적 부담 없이 학업에 집중할 수 있는 환경을 갖추고 있다”고 했다. “재학 중 한양대학교 정규 수업을 이수해 본교 졸업 학점으로 인정받는 학점교류가 가능하며, 백남학술정보관·ERICA 학술정보관 공동 이용 등 명문 캠퍼스의 인프라를 실질적으로 활용할 수 있다”고도 했다.

2025년 기준 졸업생 중 381명이 한양대 대학원, 274명이 홍익대 대학원, 158명이 성균관대 대학원에 진학했다고 한다. 한양사이버대는 “졸업생의 약 10%가 상위 대학원에 진학하며 온라인 대학 졸업에 대한 편견을 수치로 불식시키고 있다”고 했다. 학부 입학 문의는 go.hycu.ac.kr 또는 전화 (02)2290-0082

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글