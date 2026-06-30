한양사이버대학교 ‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’ 수상

한양사이버대학교(총장 이기정)는 “‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’을 수상했다. 사이버대학교 부문에서 최고 점수를 획득해 21년 연속 수상의 영예를 안았다”고 30일 알렸다.

브랜드가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 주관하고 중앙일보가 후원하는 상이다. 조사는 2026년 4~5월 500여 개 브랜드를 대상으로 이뤄졌다.

한양사이버대는 “KS-SQI(한국서비스품질지수)에서는 11년 연속 1위(총 19회)를 기록하며 교육의 질과 학생 만족도에서도 꾸준히 최상위권을 유지하고 있다”고 했다.

한양사이버대는 2025년 대학정보공시 기준 학부 재학생 1만6640명이다. 국내 사이버대학 중 가장 많은 학생이 재학 중이다. 삼성전자, LG전자, 현대자동차, KT, 스타벅스코리아 등 600여 개 기업·기관과 산업체위탁협약을 체결했다.

한양사이버대는 “연간 약 261억 원(2025년 대학정보공시 기준)의 장학금을 지급하며 국가장학금과 교내장학금의 중복 수혜도 가능해, 경제적 부담 없이 학업에 집중할 수 있는 환경을 갖추고 있다”고 했다. “재학 중 한양대학교 정규 수업을 이수해 본교 졸업 학점으로 인정받는 학점교류가 가능하며, 백남학술정보관·ERICA 학술정보관 공동 이용 등 명문 캠퍼스의 인프라를 실질적으로 활용할 수 있다”고도 했다.

2025년 기준 졸업생 중 381명이 한양대 대학원, 274명이 홍익대 대학원, 158명이 성균관대 대학원에 진학했다고 한다. 한양사이버대는 “졸업생의 약 10%가 상위 대학원에 진학하며 온라인 대학 졸업에 대한 편견을 수치로 불식시키고 있다”고 했다. 학부 입학 문의는 go.hycu.ac.kr 또는 전화 (02)2290-0082