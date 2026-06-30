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경찰, ‘공천개입 의혹’ 조은희 의원·명태균 검찰 송치

입력 2026.06.30 15:59

수정 2026.06.30 16:48

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조은희 국민의힘 의원이 2024년 10월17일 오전 경북 안동시 경북도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경북도에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 연합뉴스

조은희 국민의힘 의원이 2024년 10월17일 오전 경북 안동시 경북도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경북도에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 연합뉴스

경찰이 제21대 국회의원 보궐선거 과정에서 ‘정치브로커’ 명태균씨로부터 여론조사를 무상으로 제공받은 혐의 등으로 조은희 국민의힘 의원을 검찰에 넘겼다.

경찰청 3대 특별검사 인계사건 특별수사본부(특수본)는 30일 조 의원을 정치자금법·개인정보보호법 위반 혐의로, 명씨는 개인정보보호법 위반 혐의로 각각 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

조 의원은 2022년 2월 제21대 국회의원 보궐선거 서울 서초구갑 국민의힘 후보 경선 과정에서 서초구 책임당원 2200여명의 안심번호를 명씨에게 제공해 여론조사를 진행하게 한 혐의(개인정보보호법 위반)를 받는다. 명씨에게서 해당 여론조사를 무상으로 받아 약 200만원 상당의 정치자금을 기부받은 혐의(정치자금법 위반)도 있다.

명씨는 같은 달 여론조사를 시행하고 응답 결과 데이터 일부를 조 의원에게 전달해 개인정보를 유출한 혐의를 받는다. 경찰은 명씨가 여론조사 결과로 가공된 데이터를 다시 전달한 행위도 개인정보 유출에 해당한다고 판단했다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사팀은 지난해 7월 조 의원을 참고인 신분으로 불러 조사한 바 있다. 사건을 넘겨받은 경찰 특수본은 지난 9일 조 의원을, 지난 18일 명씨를 한차례씩 조사한 후 송치를 결정한 것으로 전해졌다.

한편 윤석열 전 대통령과 김건희 여사도 2021년 6월~2022년 3월 명씨로부터 2억7000만원 상당의 여론조사를 무상으로 받은 혐의(정치자금법 위반)로 기소된 바 있다. 윤 전 대통령의 1심 선고는 다음달 나온다. 김 여사는 1·2심에서 무죄를 선고받았고 사건은 대법원에 계류 중이다.

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