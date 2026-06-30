‘AI 몰입 교육’ 삼성 청년 인재 지원 SSAFY 14기 수료

삼성은 30일 서울 강남구 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSFAY)’ 서울캠퍼스에서 14기 수료식을 개최했다고 밝혔다.

SSAFY는 삼성이 2018년 경제 활성화와 일자리 창출 방안의 일환으로 진행 중인 사회공헌 프로그램이다.

SSAFY는 특히 교육과정을 인공지능(AI) 중심으로 재편, 교육생들의 AI 활용 역량을 극대화해 ‘AI 네이티브 인재’로 성장하는 데 초점을 두고 있다. 전체 교육과정 1725시간중 약 60%인 1025시간을 AI 교육에 편성하는 등 교과 과정부터 교육 인프라, 실무 협업 프로젝트까지 모든 과정에서 ‘AI 몰입 교육’을 실시하고 있다.

교육생들은 고성능 그래픽처리장치(GPU)가 탑재된 AI 개발 PC를 제공받고, 챗GPT나 제미나이, 클로드 등 생성형 AI 도구도 지원받는다.

SSAFY는 2018년 12월 1기 교육을 시작한 이래 13기까지 1만1000여명이 수료했고, 이중 9396명이 취업해 취업률 85%를 기록하고 있다.

수료생들은 삼성전자를 비롯해 현대오토에버, 롯데이노베이트, 레인보우로보틱스 등 IT·통신·금융·로봇 등 각 분야 기업 2600여곳에 진출했다.

이날 수료식에 참석한 고용노동부 권창준 차관은 “AI가 모든 산업의 기준을 새로 쓰는 지금, 현장이 필요로 하는 인재를 길러내는 SSAFY의 역할은 더없이 중요하다”고 밝혔다. 삼성전자 박승희 CR담당 사장은 “AI는 더 이상 미래 기술이 아니라 우리가 일하는 방식 자체를 바꾸고 있고, 여러분이야말로 그 변화 속에서 새로운 가능성을 만들어갈 주역”이라고 말했다.