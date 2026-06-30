신윤복 ‘미인도’ 언제나 만난다…대구간송미술관 상설 전시실 공개

조선 후기 여성 인물화의 걸작으로 꼽히는 혜원 신윤복의 ‘미인도’가 대구간송미술관에서 상설 공개된다.

대구간송미술관은 신윤복의 ‘미인도’ 상설 전시 공간인 ‘아름다운 사람이 있는 방, 미인도실’을 오는 7월7일 미술관 전시실3에서 처음 공개한다고 30일 밝혔다.

단아한 자태의 여성이 홀로 서 있다. 세련된 붓질과 은은한 채색으로 맵시 있게 묘사된 여성은 수줍은 듯 비스듬히 고개를 돌리고 있다. 짧은 저고리에 풍성한 치마를 입은 조선 후기 여성의 옷차림, 전체적으로 차분한 분위기 속에 살짝 들린 버선코와 손가락의 미세한 움직임은 그림에 생동감을 부여한다. 한 손에 마노 노리개를 쥐고 옷고름을 풀어 노리개를 매는 듯한 자연스러운 동작은 주인공의 신분과 화가와의 관계를 상상하게 한다.

간송미술관이 소장한 ‘미인도’는 그 명성에도 일반에 공개되는 기회는 많지 않았다. 이번에 상설 전시공간이 생기면서 관람객들이 언제든 미인도를 만날 수 있게 됐다.

관람객은 빛이 감싸는 긴 통로를 천천히 걸어가다 어떤 장식도 없이 한지로만 마감된 작은 방 안에서 ‘미인도’를 만나게 된다. 미술관 측은 “과거 사적인 공간에서 미인도를 마주했던 태도와 시선을 현대적인 건축언어로 재해석한 전시 공간을 조성했다”고 밝혔다. 국립부여박물관 ‘백제대향로관’, ‘푸트라 서울’ 등의 공간 설계를 맡은 스튜디오 WGNB가 공간을 디자인했다.

미술관 측은 상설 전시 공개를 계기로 ‘미인도’를 대구의 문화 상징으로 만들겠다는 계획도 밝혔다. 전인건 대구간송미술관 관장은 “신윤복의 ‘미인도’는 조선 여인의 아름다움을 사실적이면서도 세련되게 담아낸 우리 미술사의 걸작”이라며 “관람객들이 언제든 일상 속에서 미인도를 마주할 수 있게 되었다는 점에서 의의가 크다”고 말했다.