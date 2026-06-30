일본, 브라질에 역전패 당하며 16강 좌절 모리야스 사죄와 안첼로티 격려 모습 화제 ‘32강 탈락’ 홍명보, 기자회견에 태도 논란

축구는 승패로 끝난다. 하지만 감독은 결과보다 태도로 기억될 때가 있다.

미국 텍사스주 휴스턴에서 29일(현지시간) 열린 2026 북중미 월드컵 32강전. 일본은 브라질을 상대로 선제골을 넣고도 후반 연속 실점하며 1-2 역전패했다. 16강 진출이 무너지는 순간이었다.

경기 종료 휘슬이 울리자 일본 선수들은 그라운드에 주저앉았다. 누구보다 허탈했을 사람은 모리야스 하지메 감독이었다. 그러나 그의 입에서 가장 먼저 나온 말은 패배에 대한 변명이 아니었다. “선수들은 오늘도 전력을 다했다.” 그리고 잠시 감정을 추스른 그는 “승리를 전해드리지 못했다. 감독의 힘이 부족했다. 죄송하다”고 고개 숙여 사죄했다.

눈시울은 붉어졌지만 심판도, 운도, 선수도 탓하지 않았다. 책임은 오롯이 감독 자신의 몫이라고 했다. 경기 뒤에는 눈물을 흘리는 선수들을 한 명 한 명 안아주며 “감독으로서 모두를 이끌지 못해 미안하다”고 사과했다.

승자의 모습도 인상적이었다. 브라질을 16강으로 이끈 카를로 안첼로티 감독은 환호보다 먼저 패자를 향해 걸어갔다. 그라운드에 주저앉아 있던 일본 수비수 다니구치 쇼고의 머리에 손을 얹고 등을 토닥이며 위로했다. 해외 축구팬들은 “신사다운 행동”, “진정한 존중”이라며 찬사를 보냈다.

패자는 선수들을 감쌌고, 승자는 상대를 일으켜 세웠다. 축구에서 승패는 갈렸지만, 두 감독이 보여준 리더의 모습은 같은 방향을 향하고 있었다. 패배한 선수에게 책임을 돌리지 않았고, 승리한 상대를 깎아내리지도 않았다. 리더가 가장 먼저 짊어진 것은 결과가 아니라 책임이었다.

그래서 자연스럽게 우리 축구가 떠오른다. 홍명보 전 감독은 조별리그 3차전 남아프리카공화국전 0-1 패배로 32강 진출이 좌절된 뒤 “왜 갑자기 이런 경기력이 나왔는지 나도 코칭스태프도 당황스럽다”며 “선수들이 조급해졌다”고 말했다. 팬들이 듣고 싶었던 것은 전술과 운영에 대한 감독의 설명이었다. 그러나 책임의 무게는 선수들의 심리와 경기력으로 옮겨가는 듯한 인상을 남겼다.

탈락 후 열린 사퇴 기자회견도 마찬가지였다. 준비해온 입장문만 읽은 뒤 질의응답 없이 자리를 떠났다. 팬들이 궁금했던 전술, 선수 기용, 교체 타이밍, 플랜B에 대한 설명은 끝내 나오지 않았다. 특히 입장문을 바지 뒷주머니에 넣고 손을 주머니에 넣은 채 퇴장하는 모습이 포착되면서 태도 논란까지 불거졌다. 귀국길에서도 팬들의 질문에 별다른 답을 하지 않았다.

스포츠 감독의 품격은 승패가 아니라 결과를 대하는 태도에서 드러난다. 패자는 책임을 끌어안고, 승자는 패자를 품는다. 모리야스와 안첼로티는 같은 경기에서 그 원칙을 보여줬다. 스포츠 팬들이 오래 기억하는 것은 승패 결과 자체가 아니라 감독이 그 순간 보여준 품격일 것이다.