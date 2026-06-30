폭행당한 뒤 흉기 들고 다녀도···대법 “범죄 사용 목적 증명 없으면 처벌 안 돼”

폭행을 당한 뒤 흉기를 들고 동네를 배회했더라도 흉기를 구체적인 범죄에 사용할 목적이 증명되지 않았다면 폭력행위처벌법(폭처법) 위반으로 처벌할 수 없다는 대법원 판단이 나왔다.

대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 폭처법 위반(우범자), 폭행, 재물손괴, 주거침입 등 혐의로 재판에 넘겨진 A씨(65)에게 징역 1년을 선고한 원심을 파기하고 사건을 전주지법으로 돌려보냈다고 30일 밝혔다.

A씨는 2024년 7월 아파트 이웃 주민 B씨로부터 폭행을 당해 머리를 다친 뒤, 흉기를 소지한 채 인근을 돌아다니다가 폭처법 위반 혐의로 기소됐다. 검찰은 A씨가 같은 해 5월 금전적 도움을 주지 않았다며 형수를 폭행하고, 형수 소유의 항아리 뚜껑을 던져 깬 사실도 적발해 재물손괴 등 혐의로도 재판에 넘겼다.

1·2심 재판부는 A씨의 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 1년의 실형을 선고했다. 그러나 대법원은 A씨의 폭처법 위반 혐의가 충분히 입증되지 않았다고 판단했다.

쟁점은 A씨가 흉기를 들고 배회한 행위가 폭처법상 우범자 처벌 규정에 부합하는지였다. 우범자를 처벌하는 내용을 규정한 폭처법 제7조에 따르면 ‘정당한 이유 없이 범죄에 공용(준비해뒀다가 쓰는 것)될 우려가 있는 흉기나 그 밖의 위험한 물건을 휴대’한 사람은 3년 이하의 징역 또는 300만 원 이하의 벌금에 처하도록 한다.

대법원은 이 조항에서 말하는 위험한 물건의 ‘휴대’를 “범죄 현장에서 사용할 의도 아래 소지하는 것”으로 제한해 해석했다. 대법원은 “흉기를 소지했다는 사실만으로 폭처법에 규정된 범죄에 공용될 우려가 있는 것으로 추정된다고 볼 수 없다”고 판시했다.

대법원은 “공소사실에는 피고인(A씨)이 폭처법 중 어떠한 범죄에 사용할 의도로 흉기를 휴대했는지 아무런 기재가 없다”며 “검사가 제출한 증거만으로는 피고인이 정당한 이유 없이 범죄에 공용될 우려가 있는 위험한 물건을 휴대했음이 합리적 의심 없이 증명됐다고 볼 수 없다”고 밝혔다.

대법원은 원심이 A씨의 폭처법 위반 혐의와 나머지 유죄 부분(재물손괴 등)을 경합범으로 묶어 하나의 형을 선고한 점 등을 들어 사건을 전부 파기해 전주지법에서 다시 심리하도록 했다.