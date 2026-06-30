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본문 요약

올해 하반기부터는 전자감독장치를 부착한 스토킹·성폭력 등 가해자의 위치를 피해자가 스마트폰 앱을 이용해 실시간으로 확인할 수 있다.

정부가 30일 발표한 '2026 하반기 이렇게 달라집니다' 자료에 따르면 법무부는 지난 24일부터 전자감독장치 부착 대상자의 위치 정보를 피해자에게 실시간 제공하고 있다.

법무부는 기존에 '가해자 접근정보 알림'을 운영했지만 피해자에게 '가해자가 일정 거리 안에 있다'는 정보만 제공해 가해자의 정확한 접근 방향은 알 수 없었다.

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전자발찌 가해자 위치 실시간 확인…하반기 바뀌는 법무·검찰 행정

입력 2026.06.30 16:15

  • 허진무 기자

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경기 과천시 법무부 청사. 문재원 기자

경기 과천시 법무부 청사. 문재원 기자

올해 하반기부터는 전자감독장치(전자발찌)를 부착한 스토킹·성폭력 등 가해자의 위치를 피해자가 스마트폰 앱을 이용해 실시간으로 확인할 수 있다.

정부가 30일 발표한 ‘2026 하반기 이렇게 달라집니다’ 자료에 따르면 법무부는 지난 24일부터 전자감독장치 부착 대상자의 위치 정보를 피해자에게 실시간 제공하고 있다.

법무부는 기존에 ‘가해자 접근정보 알림’을 운영했지만 피해자에게 ‘가해자가 일정 거리 안에 있다’는 정보만 제공해 가해자의 정확한 접근 방향은 알 수 없었다.

현재는 가해자가 피해자의 일정 거리 내로 접근하면 피해자의 스마트폰 지도 앱에 가해자의 실제 위치가 표시된다. 피해자뿐 아니라 경찰에도 가해자의 접근 사실과 위치가 통보된다. 경찰이 신속하게 출동해 피해자를 보호할 수 있다.

오는 1일부터는 검사나 사법경찰관이 정보통신서비스 제공자에게 통신 메시지, e메일, 접속 로그기록, 게시글이나 댓글 등 전자정보를 일정 기간 보관해 달라고 요청하면 즉시 응해야 하는 ‘전자증거 보전요청 제도’가 시행된다. 그동안 전자증거의 소멸을 사전 방지하는 제도가 없어 디지털 성범죄, 해킹, 금융 사기 등에 대한 중요 증거가 재판에 사용되지 못하는 경우가 많았다.

수사기관은 전자증거를 보전한 뒤 법원으로부터 압수영장을 발부받아 확보할 수 있다. 사형·무기 또는 장기 3년 이상의 징역·금고에 해당하는 범죄가 의심되고, 압수수색 등을 위해 필요하며, 증거가 사라질 우려가 있는 경우에 보전 요청이 가능하다.

올해 하반기에는 사건 피해자와 그의 법정대리인·배우자·직계친족 등이 검사가 기소 후 법원에 증거로 제출할 서류·물건을 열람하거나 등사(복사)할 수 있다. 다만 재판 상황을 고려해 상당한 이유가 있는 경우에는 검사가 열람·등사를 제한한다.

검찰은 지난 24일 대검찰청 예규 ‘사건기록 열람·등사에 관한 업무처리 지침’을 개정해 시행했다. 형사소송절차에서 피해자의 권리를 보다 두텁게 보장하려는 형사소송법 개정에 따른 조치이다.

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