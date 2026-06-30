서남권 반도체·데이터센터에 SK·삼성·앰코 896조원 투자···정부, 서남권 첨단산업 육성 전략 공개

3대 메가 프로젝트 발표 하루 만에 광주서 발전 비전 국민보고회 개최

SK와 삼성전자, 앰코가 서남권 반도체 생산거점을 구축 등에 총 896조원을 투자한다. 정부는 ‘서남권 첨단산업 육성 전략’을 세워 인프라와 투자 환경을 조성하고 기업들의 투자를 뒷받침한다는 방침이다.

정부는 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 ‘서남권 첨단 산업 발전 비전 국민 보고회’를 열어 주요 기업들의 서남권 투자 계획과 정부의 서남권 첨단 산업 육성 전략을 공유했다.

전날 청와대에서 대략적인 전국 투자 계획을 밝힌 기업은 이날 서남권에 한정된 투자 계획을 발표했다. 삼성전자는 호남에 425조원을 투자해 반도체 메모리 팹 2기와 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터 등을 세운다. SK는 약 470조원을 투자해 서남권에 반도체 메모리 메인 팹 2기와 1기가와트(GW) 규모 AI 데이터센터를 구축한다고 밝혔다. 앰코는 1조원을 투자해 광주에 첨단 패키징 팹 공장을 증설하기로 했다.

정부의 육성 전략은 크게 맞춤형 인프라 구축과 투자 여건 조성으로 구성됐다. 맞춤형 인프라의 경우 대통령을 위원장으로 하는 ‘반도체 특별위원회’뿐 아니라 ‘반도체 혁신성장지원단’도 설치해 제2의 반도체 생산거점이 될 수 있게 범정부 차원에서 총력 지원한다. 용수의 경우 댐과 하수 재이용수 등을 활용하고, 팹 가동을 위해 필요한 발전 설비와 송전망도 신속히 구축하기로 했다. 부지는 산업단지 조성 기간을 절반가량 줄여 5년 이내로 단축한다.

투자 여건 조성의 경우 정부가 제정을 추진하는 메가특구법에 따라 서남권에 최소 1개 이상 메가특구를 지정해 각종 규제를 해소할 예정이다. 전력·용수 등 기반시설 구축 비용은 정부가 최대 100% 지원하고, 기업과 노동자에게는 지역별 차등 세제를 도입해 적용할 계획이다.

정부는 ‘기업형 첨단도시’로 불리는 입지 지원 방안도 발표했다. 대규모 양산, 기술 실증, 연구 기능을 동시 실현하는 기업형 첨단도시는 기본적으로 기업의 투자 계획에 맞춰 기업의 원하는 시점에 원하는 모습으로 신속하게 조성한다. 필요한 경우 인허가·보상·설계를 동시 추진하고 부지조성·건축공사를 일괄·연계 수행하는 ‘패스트 트랙’을 통해 조성 기간을 단축할 방침이다.

정부 관계자는 “이날 발표된 투자금액 896조원은 서남권, 더 나아가 우리나라 전체의 경제 지도를 새로 쓰는 수준”이라며 “이번 투자를 통해 서남권을 수도권에 이은 제2의 반도체 생산거점이자 첨단산업의 새로운 전략거점으로 육성할 것”이라고 밝혔다. 이어 “기업들의 투자가 계획에 그치지 않고 반드시 성과를 창출할 수 있도록 정부도 끝까지 지원하겠다”라고 덧붙였다.