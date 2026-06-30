베네수엘라 강진에 따른 생존자 구조가 계속되는 가운데, 유엔이 시신 수습용 가방 1만개를 확보하는 등 추가 사망자 증가가 불가피하다는 전망이 나오고 있다. 베네수엘라 정부가 지진 발생 이후 제대로 대처하지 못하고 있다는 비판이 커지고, 일부 도시에서는 부족한 물자로 인해 약탈이 벌어진 것으로 전해졌다.

뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시간) “공식 사망자 집계가 실제 규모를 크게 밑돌 가능성이 있다”고 보도했다. 공식 사망자는 이날 기준 1719명, 부상자 5034명이다. 실종 신고는 약 5만명에 달하지만 당국은 통신 두절로 인한 중복 신고 가능성을 배제하지 않고 있다. 의료진에 따르면 피해가 가장 심한 라과이라주에서만 하루 약 750구의 시신이 처리되고 있는 것으로 전해졌다.

실제 피해 규모는 정부 발표를 크게 넘어설 것으로 추정됐다. NYT는 관련 전문가들이 지진 전후 베네수엘라의 위성영상을 분석한 결과 약 5만8870채의 건물이 손상되거나 파괴된 것으로 추정됐다고 보도했다. 이는 정부가 집계한 공식 피해 건물 855채를 크게 웃도는 수치다.

베네수엘라 건축 구조물의 부실한 설계 탓에 피해가 커졌다는 지적이 이어지고 있다. 일란 켈먼 런던대학교 재난보건학 교수는 NYT에 “이 정도 규모의 지진으로 단 한 채의 건물도 무너지지 않았어야 했다”고 말했다.

‘골든타임’(72시간)이 지났지만 구조 작업은 계속되고 있다. 기적적인 구조 소식도 들렸다. NYT와 BBC에 따르면 카라바예다에서 21세 남성 아론 레비 칸티요가 잔해에 106시간 갇혀 있다가 구조됐다. 구조 작업 자체에만 43시간이 소요됐다.

구조 작업 중에도 여진이 계속 이어졌다. 이날 오전에는 라과이라와 카라카스에 규모 4.6의 여진이 발생했다. 추가 피해는 보고되지 않았지만 주민들의 불안이 커지고 있다. 카라카스 주민 아마렐리스 멘도사는 영국 일간 가디언에 “자다가 흔들림에 깨어났는데 수요일 지진만큼 강하게 느껴졌다”고 말했다.

잔루카 람폴라 델 틴다로 유엔 베네수엘라 인도주의조정관은 “여진이 500회 이상 발생했으며 피해 구조물이 2500채 이상”이라고 밝혔다. 그는 “시신 수습 가방 1만개를 확보했다. 사망자 수가 늘어날 것은 피할 수 없다”면서도 “그 숫자가 최대한 작기를 바라기에 구조 작업에 집중하고 있다”고 말했다.

이날 NYT에 따르면 베네수엘라에는 27개국에서 구조대원 2000명 이상과 탐지견 160마리가 파견됐다. BBC는 미국이 베네수엘라에 대한 지원 규모를 기존 1억5000만달러(약 2324억원)에서 3억달러로 두 배로 늘렸다고 보도했다. 이 자금은 응급의료·식량지원·식수·위생·주거 등 구호 활동에 쓰일 예정이다.

하지만 구호 지원은 더디기만 하다. BBC는 현지 주민들이 직접 곡괭이와 맨손으로 잔해를 파헤치며 가족들을 찾고 있다고 전했다. 이들은 구조에서 시신 수습으로 목표를 바꿨다. 치안 유지를 명목으로 총을 들고 경계를 서는 군인들을 향해서도 “총을 버리고 같이 찾으라”는 원성이 쏟아지기도 했다.

생존자들이 안전하게 지낼 수 있는 구호 시설이나 물자도 부족한 상태다. 가디언은 느리고 부족한 구호 지원에 대한 불만으로 라과이라의 약국·슈퍼마켓 등이 약탈 대상이 됐다고 전했다.

이번 참사의 배경에 권위주의 통치의 실패가 있다는 분석도 제기됐다. 미국 비영리 인권단체 워싱턴라틴아메리카사무소(WOLA)의 카롤리나 히메네스 산도발 대표는 이날 NYT 기고에서 “지진 전부터 이미 베네수엘라 국민 790만명이 식량·식수·의료 위기에 처해 있었고, 최근 수년간 의사·간호사 등 필수인력을 포함해 약 800만명이 해외로 떠났다”며 “단수·정전·낙후된 병원 등 공공서비스 붕괴와 정부의 시민사회 탄압으로 구조 네트워크 자체가 와해돼 있었던 점이 피해를 키웠다”고 주장했다.