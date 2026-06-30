[속보]이 대통령, “삼성·SK에 서남권-용인 동시 추진 약속 미리 받았다…빠른 실행 보여드릴 것”

이재명 대통령이 30일 “이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장에게 약속을 미리 받았다”면서 “지금 수요가 너무 폭증하니까 (서남권과 용인 반도체 클러스터를) 동시에 추진하자고 했고 여기에 동의했다”고 말했다.

이 대통령은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이같이 밝히며 “원래는 용인을 다 끝내고 다음 단계로, 순서대로 할 생각이었던 것 같다. 기본적으로는 그렇게 하겠지만 (두 기업이) 동시 추진에 동의했다”고 말했다.

이 대통령은 약 800조원이 투자되는 서남권 반도체 클러스터에 대해 “정말 얼마나 빠르게 이 일이 실행될 수 있는지를 제가 직접 체크해서 보여드리도록 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 “(용인과 서남권에서) 동시에 진행해서 적정하게 이 지역에도 ‘정치인들이 하는 정책쇼, 보여주기가 아니고 진짜구나’라는 것을 꼭 보여드리고 싶다”고 말했다.

이 대통령은 “대통령을 1년 조금 넘게 재임했는데 여러 가지 보람 있는 일이 있었지만 이 호남에 대규모 투자를 하실 수 있도록 좋게 말하면 유도, 좀 심하게 얘기하면 유인했다”면서 “정부의 정책을 잘 조정해서 이런 환경을 만들어내고 기업의 결단을 이끌어낸 이 일이 가장 보람 있는 일”이라고 말했다. 이 대통령은 “억압, 강요는 하지 않았다”며 웃음을 보이기도 했다.

이 대통령은 이날 행사에서 준비한 축사 원고를 읽지 않고 즉석에서 발언했다.

이 대통령은 서면으로 배포한 축사에서는 “오는 8월 반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회가 출범한다”면서 “대통령인 제가 직접 위원장을 맡겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “위원회를 서남권 투자의 강력한 컨트롤타워로 만들어 나가겠다”면서 “계획만 발표되고 사업이 1개월이라도 지연되는 일이 없도록 대통령인 제가 청와대에 전담팀을 두고 전 과정을 끝까지 책임 있게 지원하겠다”고 말했다.

이 대통령은 ‘호남이 없으면 국가도 없다’는 뜻으로 충무공 이순신 장군이 쓴 “약무호남 시무국가”를 언급하면서 “호남에 대한 차별이 새로운 기회를 만들었다”고 했다. 이 대통령은 축사에서 “차별의 고통과 설움을 견뎌내며 대한민국 민주주의를 만들고 지켜온 호남에 대한 역사적, 국민적 보상으로 생각하고 일체의 차질 없이 반드시 성공시키겠다”고 밝혔다.