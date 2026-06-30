창간 80주년 경향신문

[속보]이 대통령, “삼성·SK에 서남권-용인 동시 추진 약속 미리 받았다…빠른 실행 보여드릴 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령이 30일 "이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장에게 약속을 미리 받았다"면서 "지금 수요가 너무 폭증하니까 동시에 추진하자고 했고 여기에 동의했다"고 말했다.

이 대통령은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이같이 밝히며 "원래는 용인을 다 끝내고 다음 단계로, 순서대로 할 생각이었던 것 같다. 기본적으로는 그렇게 하겠지만 동시 추진에 동의했다"고 말했다.

이 대통령은 약 800조원이 투자되는 서남권 반도체 클러스터에 대해 "정말 얼마나 빠르게 이 일이 실행될 수 있는지를 제가 직접 체크해서 보여드리도록 하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]이 대통령, “삼성·SK에 서남권-용인 동시 추진 약속 미리 받았다…빠른 실행 보여드릴 것”

입력 2026.06.30 16:21

  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
이재명 대통령이 30일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 30일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 30일 “이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장에게 약속을 미리 받았다”면서 “지금 수요가 너무 폭증하니까 (서남권과 용인 반도체 클러스터를) 동시에 추진하자고 했고 여기에 동의했다”고 말했다.

이 대통령은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이같이 밝히며 “원래는 용인을 다 끝내고 다음 단계로, 순서대로 할 생각이었던 것 같다. 기본적으로는 그렇게 하겠지만 (두 기업이) 동시 추진에 동의했다”고 말했다.

이 대통령은 약 800조원이 투자되는 서남권 반도체 클러스터에 대해 “정말 얼마나 빠르게 이 일이 실행될 수 있는지를 제가 직접 체크해서 보여드리도록 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 “(용인과 서남권에서) 동시에 진행해서 적정하게 이 지역에도 ‘정치인들이 하는 정책쇼, 보여주기가 아니고 진짜구나’라는 것을 꼭 보여드리고 싶다”고 말했다.

이 대통령은 “대통령을 1년 조금 넘게 재임했는데 여러 가지 보람 있는 일이 있었지만 이 호남에 대규모 투자를 하실 수 있도록 좋게 말하면 유도, 좀 심하게 얘기하면 유인했다”면서 “정부의 정책을 잘 조정해서 이런 환경을 만들어내고 기업의 결단을 이끌어낸 이 일이 가장 보람 있는 일”이라고 말했다. 이 대통령은 “억압, 강요는 하지 않았다”며 웃음을 보이기도 했다.

이 대통령은 이날 행사에서 준비한 축사 원고를 읽지 않고 즉석에서 발언했다.

이 대통령은 서면으로 배포한 축사에서는 “오는 8월 반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회가 출범한다”면서 “대통령인 제가 직접 위원장을 맡겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “위원회를 서남권 투자의 강력한 컨트롤타워로 만들어 나가겠다”면서 “계획만 발표되고 사업이 1개월이라도 지연되는 일이 없도록 대통령인 제가 청와대에 전담팀을 두고 전 과정을 끝까지 책임 있게 지원하겠다”고 말했다.

이 대통령은 ‘호남이 없으면 국가도 없다’는 뜻으로 충무공 이순신 장군이 쓴 “약무호남 시무국가”를 언급하면서 “호남에 대한 차별이 새로운 기회를 만들었다”고 했다. 이 대통령은 축사에서 “차별의 고통과 설움을 견뎌내며 대한민국 민주주의를 만들고 지켜온 호남에 대한 역사적, 국민적 보상으로 생각하고 일체의 차질 없이 반드시 성공시키겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글