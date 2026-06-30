떠나는 박성주 국수본부장 “지휘부 공백, 크게 걱정할 일 아냐”

박성주 경찰청 국가수사본부장(치안정감)이 30일 정년 퇴임했다. 경찰청장 직무대행 체제가 1년 넘게 이어지는 상황에서 경찰 수사를 책임지는 국수본부장도 대행 체제로 운영된다.

박 본부장은 이날 서울 미근동 경찰청 청사에서 열린 퇴임식에서 “지금 경찰 수사는 매우 중차대한 시기”라며 “역할과 책임은 한층 무거워졌고, 국민이 기대하는 수준도 그만큼 높아지고 있다”고 밝혔다. 이어 “국수본이 범죄에는 더 엄정하고 수사에는 더 공정한, 국민의 가장 든든한 이웃이자 법과 질서의 수호자가 되어주길 부탁한다”고 말했다. 국수본부장 임기는 2년이지만 박 본부장은 1년 만에 60세 정년을 맞아 물러나게 됐다.

박 본부장은 재임 기간 성과로 보이스피싱과 마약범죄 등 민생침해 범죄 수사를 꼽았다. 보이스피싱은 범정부 통합대응단 등을 구성한 후 발생 건수가 37% 줄었고, 마약사범은 올해 1분기 3000여명을 검거해 전년 대비 약 26% 늘었다고 설명했다. 박 본부장은 “경찰은 국민에게 피해를 주는 범죄라면 국내외를 불문하고 끝까지 추적해 반드시 그 책임을 물어야 한다”고 말했다.

박 본부장 후임 인선이 이뤄지지 않으면서 국수본도 당분간 대행 체제로 전환된다. 경찰청장에 이어 국수본부장도 동시에 대행 체제로 운영되는 지휘부 공백 사태가 불가피해진 것이다. 후임 본부장이 정해지기 전까지는 경찰청 내규 등에 따라 유승렬 국수본 수사기획조정관(치안감)이 국수본부장 직무를 대행한다.

박 본부장은 퇴임식 전 기자들과 만나 지휘부 공백 우려에 대해서는 “크게 걱정하지는 않아도 되는 사안”이라며 “조직 구성원들이 각자 역할을 충실히 하고 있다”고 말했다. 37년간 경찰 생활을 거치며 후배 경찰에 당부할 말로는 “자신의 업무에 대한 충성과 진심 어린 태도를 가졌으면 좋겠다”며 “대부분 경찰이 그렇게 하고 있다고 생각한다”고 말했다.

박 본부장은 경찰대 5기 졸업 후 1989년 경위로 입직했다. 서울경찰청 수사부장, 국수본 수사국장 등을 두루 맡아 수사통으로 꼽혔다. 후임 국수본부장으로는 국수본의 홍석기 수사국장과 배대희 안보수사국장, 서울경찰청 최보현 수사차장 등이 거론된다.