“동결자산 먼저” 미·이란, 2차 회담 앞두고 신경전 계속

미국과 이란이 호르무즈 해협을 둘러싼 나흘간의 충돌을 일단 멈추고 중재국 카타르 도하로 협상팀을 보내기로 했다. 그러나 양국 회담 성사 여부나 협상 주제 등을 두고 양국이 서로 다른 목소리를 내면서 신경전이 이어지고 있다.

에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 29일(현지시간) 향후 며칠간 미국과의 종전 양해각서(MOU) 후속 협상 계획은 없다고 밝혔다. 앞서 카젬 가리바바디 이란 외교차관의 “이번 주 이란과 미국의 실무그룹 회의는 예정에 없다”는 발언을 재확인한 것이다.

이란 측 반응은 미국발 ‘대화 재개’ 소식이 알려진 후 나왔다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인이 도하 회담에 스티브 윗코프 중동 특사, 트럼프 대통령 맏사위 재러드 쿠슈너가 참석할 예정이라고 밝혔고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 트루스소셜에서 30일을 날짜를 못 박아 도하 회담 소식을 알렸다.

미국과의 직접 대화는 부인했지만, 이란 협상팀도 도하로 향할 것으로 보인다. 로이터통신은 한 이란 당국자의 발언을 인용해 미·이란 협상팀이 오는 7월1일 카타르·파키스탄 중재자들과 각각 따로 만날 것으로 예상된다고 보도했다. 바가이 대변인은 “이란 전문가 대표단이 이번 주 도하에 파견될 예정”이라고 했다.

‘고위급 회담’을 거론하며 포괄적 협상을 시사한 미국과 달리, 이란은 동결자산 해제로 주제를 국한했다. 바가이 대변인은 “이번 방문은 MOU 제11조를 포함한 이행 상황을 점검하기 위한 것”이라고 말했다. MOU 11조에 담긴 동결자산 해제, 원유 수출 제재 면제 등을 먼저 해결한 뒤 다음 단계로 넘어가겠다는 취지다. 동결자산을 두고도 미국은 에스크로 계좌에 예치해 미국산 식량·의료용품 구매에 쓰일 것이라 주장했고, 이란은 이를 일축하는 등 양측이 엇갈린 주장을 쏟아내 왔다.

이란은 합의 이행을 지켜야 한다는 원칙적 입장을 강조했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “합의는 양방향의 일”이라며 “미국이 MOU를 준수한다면 우리도 의무를 이행할 것”이라고 말했다.

이란은 전쟁 이후 이란의 가장 중요한 협상 카드로 급부상한 호르무즈 해협에서 물러설 기미를 보이지 않고 있다. 호르무즈 해협 통제권을 잃는 순간, 협상의 지렛대가 사라질 것이라는 우려 때문이다.

이날도 이란은 호르무즈 해협 통제권이 자신들에게 있음을 강조했다. 가리바바디 차관은 이란 국영 TV에서 “오만이 호르무즈 해협 관리 체계 구축에 협력할 의사가 없다면, 이란이 이 작업을 추진해 나갈 것”이라고 말했다. 오만이 미국 압력에 물러서면 독자적으로 해협을 관리하겠다는 것으로, 호르무즈 통제권 포기 불가를 분명히 한 것이다. 가리바바디 차관은 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 호르무즈 해협의 기뢰 제거 작업에 나서겠다는 뜻을 밝힌 데 대해서도 “도발적 언사로 상황을 꼬이게 만들지 말 것을 경고한다”며 강하게 반발했다.

엇갈린 발언 속에서 양국 물밑 접촉 가능성도 거론된다. 제이슨 캠벨 중동연구소(MEI) 선임 연구원은 이날 알자지라 인터뷰에서 “양측이 같은 장소에 모여 중재자를 통해 협상을 이어가는 것 자체가 핵 문제 논의가 시작될 수 있음을 의미한다”며 “수사적 공방은 계속될 가능성이 높지만 결국 실질적 회담이 성사될 수 있다”고 했다.