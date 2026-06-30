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떠나는 이필형 동대문구청장···시작과 끝 모두 ‘안전’ 챙겼다

입력 2026.06.30 16:28

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민선8기 임기를 마무리한 이필형 동대문구청장이 30일 오전 이문동 지하차도 공사현장을 방문해 안전을 살피고(위), 이날 오후 이임식을 끝으로 임기를 마무리했다. 동대문구 제공

민선8기 임기를 마무리한 이필형 동대문구청장이 30일 오전 이문동 지하차도 공사현장을 방문해 안전을 살피고(위), 이날 오후 이임식을 끝으로 임기를 마무리했다. 동대문구 제공

이필형 동대문구청장이 30일 오전 주요 안전 현안 점검을 한 뒤 오후에 이임식을 끝으로 민선 8기 공식 일정을 마무리했다.

이 구청장은 임기 마지막까지 ‘안전’을 살폈다. 이날 오전 이문동 지하차도 공사 현장과 월릉IC 공사 현장을 찾아 공사 진행 상황과 안전 관리 체계를 점검했다. 이어 주민 안전 우려가 제기된 GTX 변전소 예정지를 찾아 안전 확보 여부 등을 확인했다.

집중호우에 대비해 빗물펌프장, 수문, 유수지, 하수박스, 배수로 등 수방 시설 관리 상황도 함께 점검했다.

이 구청장은 2022년 7월 1일 취임 첫날에도 재난안전대책본부를 찾아 홍수 대비 상황을 점검하며 ‘안전’을 최우선으로 임기를 시작했었다. 안전 점검으로 시작한 4년의 임기는 안전 점검으로 마무리됐다.

이날 오후 2시 구청 다목적 강당에서 열린 이임식에서 이 구청장은 “7월 1일부터는 구청장이 아니라 구민이 된다. 좋은 구민으로 살겠다. 한 사람의 구민으로서 동대문구의 발전을 응원하고 함께하겠다”고 말했다.

그는 퇴임 후 해남 땅끝마을에서 고성 통일전망대까지 걷는 도보 여행을 준비하고 있다. 이 구청장은 “길 위에서 사람과 지역을 다시 만나겠다”고도 전했다.

새롭게 동대문구를 이끌 최동민 당선인에게도 축하와 응원의 마음을 전했다. 이 구청장은 “동대문구가 더욱 발전하고 구민이 더 행복한 도시가 되기를 바란다”고 말했다.

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