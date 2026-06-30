7월부터 보험약관대출, 건별로 청약 철회 가능

금융소비자는 앞으로 보험약관대출을 여러 차례 받아도 건별로 청약 철회권을 행사할 수 있다.

금융감독원은 30일 “보험회사의 약관대출 관리 방식을 개선해 7월1일부터 대출 건별로 청약 철회가 가능해진다”고 밝혔다.

소비자는 보험 등 금융상품 가입 이후 일정 기간 안에는 불이익 없이 계약을 취소할 수 있는 ‘청약 철회권’을 보장받는다. 대출 상품의 경우 계약 서류를 받은 날 또는 대출금을 받은 날로부터 14일 이내 계약을 물릴 수 있다.

보험계약의 해약환급금 범위 내에서 돈을 빌릴 수 있는 약관대출은 그러나 대출 건별로는 청약 철회가 어려워 소비자들이 불편을 겪어왔다.

약관대출은 하나의 보험계약으로 여러 차례 대출을 받을 수 있는데 처음 받은 대출의 청약 철회 기간이 지나면 이후 실행된 대출의 청약 철회가 어려웠다.

이는 대출 정보를 보험계약 단위로 관리하는 보험사의 관행 때문에 발생한 문제라고 금감원은 설명했다. 하나의 보험계약으로 최초 대출을 받은 뒤 추가 대출을 받더라도 보험 계약상으로는 1건의 대출로 집계됐던 것이다.

금감원은 이에 보험사의 대출 정보 관리 방식을 보험계약 단위에서 약관대출 건별로 변경해 개별 대출마다 청약 철회 기간을 각각 부여하도록 했다.

금감원은 또 보험사가 약관대출을 취급할 때 소비자에게 대출 건별로 청약 철회권이 보장된다는 사실을 명확히 안내하도록 지도할 예정이다.

금감원 관계자는 “불합리한 금융 관행을 지속적으로 개선해 금융소비자의 권익 보호를 강화해 나가겠다”고 말했다.