창간 80주년 경향신문

7월부터 보험약관대출, 건별로 청약 철회 가능

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

금융소비자는 앞으로 보험약관대출을 여러 차례 받아도 건별로 청약 철회권을 행사할 수 있다.

보험계약의 해약환급금 범위 내에서 돈을 빌릴 수 있는 약관대출은 그러나 대출 건별로는 청약 철회가 어려워 소비자들이 불편을 겪어왔다.

약관대출은 하나의 보험계약으로 여러 차례 대출을 받을 수 있는데 처음 받은 대출의 청약 철회 기간이 지나면 이후 실행된 대출의 청약 철회가 어려웠다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

7월부터 보험약관대출, 건별로 청약 철회 가능

입력 2026.06.30 16:32

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

금융소비자는 앞으로 보험약관대출을 여러 차례 받아도 건별로 청약 철회권을 행사할 수 있다.

금융감독원은 30일 “보험회사의 약관대출 관리 방식을 개선해 7월1일부터 대출 건별로 청약 철회가 가능해진다”고 밝혔다.

소비자는 보험 등 금융상품 가입 이후 일정 기간 안에는 불이익 없이 계약을 취소할 수 있는 ‘청약 철회권’을 보장받는다. 대출 상품의 경우 계약 서류를 받은 날 또는 대출금을 받은 날로부터 14일 이내 계약을 물릴 수 있다.

보험계약의 해약환급금 범위 내에서 돈을 빌릴 수 있는 약관대출은 그러나 대출 건별로는 청약 철회가 어려워 소비자들이 불편을 겪어왔다.

약관대출은 하나의 보험계약으로 여러 차례 대출을 받을 수 있는데 처음 받은 대출의 청약 철회 기간이 지나면 이후 실행된 대출의 청약 철회가 어려웠다.

이는 대출 정보를 보험계약 단위로 관리하는 보험사의 관행 때문에 발생한 문제라고 금감원은 설명했다. 하나의 보험계약으로 최초 대출을 받은 뒤 추가 대출을 받더라도 보험 계약상으로는 1건의 대출로 집계됐던 것이다.

금감원은 이에 보험사의 대출 정보 관리 방식을 보험계약 단위에서 약관대출 건별로 변경해 개별 대출마다 청약 철회 기간을 각각 부여하도록 했다.

금감원은 또 보험사가 약관대출을 취급할 때 소비자에게 대출 건별로 청약 철회권이 보장된다는 사실을 명확히 안내하도록 지도할 예정이다.

금감원 관계자는 “불합리한 금융 관행을 지속적으로 개선해 금융소비자의 권익 보호를 강화해 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글