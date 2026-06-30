강유정 “이 대통령, 멸칭어에 상처 패인 분…전·현직 대통령 모욕 안 돼”

이 대통령-문재인 전 대통령 오찬 하루 앞두고 “상처·갈등 해소되는 마법같은 순간 있어”

강유정 청와대 수석대변인은 30일 더불어민주당 내분으로 친문재인·친이재명계 지지자들 사이에서 멸칭이 오가는 상황에 대해 “전직 대통령에 대한 모욕뿐만 아니라 현직 대통령에 대한 모욕도 안 된다”고 밝혔다.

강 대변인은 이날 유튜브 채널 <최욱의 매불쇼>에 출연해 “그런 멸칭에 엄청난 상처가 패이신 분이 이재명 대통령”이라며 이같이 말했다.

강 대변인은 문재인 전 대통령 관련 멸칭인 ‘문조털래유’를 겨냥해선 “전직 대통령을 혐오하는 분위기가 굉장히 심각하다고 개인적으로 본다”며 “비판할 수는 있지만 혐오하면 안 된다”고 말했다.

그는 “낮은 자세를 즐겨 하셨던 노무현 전 대통령이 ‘나에 대한 욕해도 돼’라고 관대한 태도를 가지다 보니 가끔 너무 어린 친구들이 멸칭어를 쓸 때가 있다”며 “독이 될 수 있는 말은 전·현직을 떠나 누구에게도 써서는 안 된다”고 했다.

강 대변인은 다음달 1일 이 대통령과 문 전 대통령의 청와대 오찬 회동을 계기로 민주당 지지층 내 갈등이 줄어들지는 두고는 “세상에 존재하는 여러 상처들, 갈등도 있겠지만 매우 상징적으로 해소되는 마법 같은 순간들이 있다”고 밝혔다.

그는 “두 분이 만나서 민주 진영 내 가야 할 길도 얘기하겠지만, 두 분 다 대통령으로서 우리나라가 가야 할 방향에 대한 경험과 성찰을 나눠서 국민들에게 도움이 되는 시간이 되지 않을까 싶다”고 말했다.

강 대변인은 최근 이 대통령 지지율 하락과 관련해선 “해결 방법은 민생경제”라며 “본업을 잘해서 결국 뚜벅뚜벅 조금 늦은 걸음이지만 갈 수밖에 없겠다”고 말했다.