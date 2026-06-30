이태원 참사 구조한 상인, 특조위 첫 진상규명…“외상 후 스트레스로 사망”

이태원 참사 당시 현장 구조에 참여했다가 최근 세상을 떠난 30대 상인이 참사에 따른 외상 후 스트레스 장애(PTSD)로 사망에 이르렀다는 조사 결과가 30일 나왔다. ‘10·29 이태원 참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회’(특조위)가 진상을 규명한 첫 사례다.

특조위는 이날 제61차 회의를 열고 2022년 이태원 참사 발생 당시 현장에 나가 구조 활동을 한 이태원 지역 상인 백모씨에 대한 진상규명 조사 결과 보고서를 의결했다. 특조위가 지난해 6월 출범 이후 조사를 거쳐 진상규명 결정을 내린 건 처음이다.

특조위 조사 결과 이태원 세계음식거리에서 식당을 운영하던 백씨는 참사 당일 오후 11시쯤 식당 인근에 다수의 인파가 쓰러진 상황을 목격하고 긴급구조에 나섰다. 그는 의식을 잃은 이들을 이송하며 눕힐 공간을 확보하는 등 활동을 했다.

백씨는 참사 이후 정신적 외상(트라우마)으로 우울증이 악화했다. 특조위는 “참사 이전에는 외향적이고 활달한 성격으로 적극적으로 일하며 가족과도 원만한 관계를 유지했다”며 “참사 이후에는 가족과 대화가 단절되고 감정 기복이 심해졌다”고 밝혔다. 그는 참사 이후 죽음에 대해 자주 언급하거나 자해를 시도하기도 했다.

특조위는 백씨가 지난 4월 세상을 떠난 데 대해 “외상 후 스트레스 장애 증후군을 겪으며 우울증이 심해져 사망에 이르렀다”고 판단했다. 정신건강의학과 전문의와 심리학 전문가들에게 백씨 심리 감정을 의뢰해 얻은 결과 등을 종합해 이 같은 결론을 내렸다.

행정안전부에 이어 특조위도 이날 백씨를 ‘참사 희생자’로 결정했다. 송두환 특조위원장은 “참사 피해에 대한 국가 책임과 피해자 권리 보장의 원칙을 다시 확인한 의미가 있다”며 “피해자 지원 제도의 미비점을 살피고 개선하는 데 책임을 다하겠다”고 밝혔다.