서울 광진구 광장동 체육부지에 조성한 2만㎡ 규모의 주민 여가 공간인 ‘광나루 정원’이 30일 주민들에게 개방됐다.

광나루 정원은 오랜 기간 사용하지 않은 유휴 부지를 정원으로 조성한 것으로, 주민들이 자연 속에서 휴식과 여가를 즐길 수 있는 생활 밀착형 녹지 공간으로 탈바꿈시켰다. 구 관계자는 “이번 사업은 23년간 방치됐던 공간을 주민 품으로 되돌려 드렸다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.

광나루 정원 부지는 운동장 용도로 처음 결정된 이후 통합 개발 사업을 추진했지만, 사업이 장기간 지연되면서 회색 펜스에 둘러싸인 유휴 부지로 남아있었다.

구는 주민들의 지속적인 여가 공간 확충 요구와 생활 환경 개선 의견을 반영해 지난 4월부터 정원 조성을 추진했다.

광나루 정원 곳곳에는 산책로와 벤치, 테이블 등 휴게 공간이 마련됐으며, 넓은 잔디 광장은 가족 단위 피크닉은 물론 소규모 모임, 플리마켓, 야외 체험 활동 등 다양한 커뮤니티 활동이 가능한 다목적 공간으로 활용될 예정이다.

다양한 수종을 감상하는 재미도 있다. 정원에는 왕벚나무를 비롯한 교목 20종 398주와 수국·장미 등 관목 28종 1만6370주, 초화류 20종 6만4255본을 심어 사계절 다채로운 경관을 즐길 수 있도록 했다.

김경호 광진구청장은 “23년 동안 회색 펜스 뒤에 머물러 있던 공간이 이제는 주민 누구나 자유롭게 쉬고 즐길 수 있는 열린 정원으로 다시 태어났다”며 “광나루정원이 일상 속 휴식과 소통이 있는 광진구의 대표 녹색공간으로 자리 잡을 수 있도록 지속적인 관리와 프로그램 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.