중국·EU, 대중국 ‘634조원’ 무역적자 해결 위해 10월까지 집중 협상한다

중국과 유럽연합(EU)이 무역 불균형을 해소하기 위해 3개월간 협상을 진행해 오는 10월까지 성과를 내기로 합의했다. 이는 EU의 연간 대중국 무역적자가 연간 3600억유로(약634조원)에 달하는 가운데 추가 무역 전쟁을 피하기 위한 조치다.

마로시 셰프초비치 EU 통상·경제안보 담당 집행위원과 왕원타오 중국 상무부장은 29일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 제1차 EU-중국 무역·투자 메커니즘 회의를 열고 오는 10월까지 집중적인 무역협상을 진행하기로 합의했다고 밝혔다.

중국과 EU는 회담 뒤 공동성명을 통해 양측이 중국·EU 무역투자협의회(TIC)를 설립하고 이 기구를 통해 협상을 진행해 나가기로 했다고 밝혔다. 공동성명은 “중국과 EU는 TIC의 주요 목표가 양국 관계를 안정시키고 균형을 이루기 위해 장관급 차원에서 무역투자 정책에 대한 대화를 강화하는 데 있다는 데 동의한다”고 밝혔다.

공동성명에는 중국과 EU가 ‘무역·투자 균형’ ‘수출 통제’ ‘지식재산권’ ‘세계무역기구(WTO) 개혁’을 중점 분야로 선정해 논의를 해 나간다는 내용도 담겼다. 10월에 추가 장관급 회의를 열기로 합의했다는 내용도 담겼다. 중국 측은 오는 10월 셰프초비치 집행위원을 베이징으로 초청했다.

셰프초비치 집행위원은 회담 중 쉬는 시간 열린 기자 간담회에서 “유럽의 관점에서 볼 때 무역 적자가 지속 불가능한 수준으로 증가하는 것을 더 이상 용납할 수 없다”며 “우리는 EU의 대중국 무역적자 감축이 유럽 경제와 산업, 그리고 우리가 보호해야 할 수많은 일자리를 위해 얼마나 중요한지 매우 명확하게 설명했다”고 밝혔다.

셰프초비치 집행위원은 “대화는 실질적인 결과를 가져와야 한다”며 “우리는 10월까지 그 결과를 달성할 수 있다고 믿는다”고 말했다. 셰프초비치 집행위원은 양측은 수출입 통계를 공동 모니터링해 어느 한쪽의 수출입이 급작스럽게 증가해 ‘황색’ 또는 ‘적색선’을 넘어설 경우 ‘정치적 논의’를 시작할 수 있다고 밝혔다.

이번 공동성명 발표는 유럽과 중국 간 무역 갈등이 고조되는 와중에 열렸다. 지난해 EU의 대중국 중국과의 상품교역 적자는 3600억 유로(약 634조원)을 기록했다. 전년보다 15% 급증한 수치다. EU 집행위원회는 지난달 “하루 10억 유로(약 1조7000억원)꼴의 무역적자는 지속불가능하다”며 산업 기반 보호를 위해 중국산 제품에 대한 관세 부과 등 추가 조치 가능성을 시사했다.

EU 집행위원회는 일련의 보호주의 조치를 꺼내들었다. 의료기기 등 일부 중국산 제품을 공공 조달 계약에서 배제했다. 배터리, 전기자동차, 태양광 전지 생산 및 원자재 채굴을 위한 유럽 내 공장 설립과 유럽 기업 인수 합병 요건을 더욱 엄격하게 하는 EU 산업가속화법도 내년 발효된다. 통신망과 태양 에너지 시스템에서 화웨이와 같은 중국 기업을 배제하기 위해 사이버 보안법을 ​​개정하는 법안도 발표했다. 6월에 중국 제품 관련 세 건의 반덤핑 조사도 진행했다.

중국은 EU의 조치에 조치에 반발해 왔다. 중국은 이달 들어 EU와의 고위급 외교 회담 두 건을 급작스럽게 취소했는데 EU 측 움직임에 대한 비판으로 해석됐다. 신화통신은 “중국은 EU와의 무역 전쟁을 원하지 않지만, EU가 중국 기업이나 제품을 추가로 겨냥할 경우 단호한 대응 조치를 취할 것”이라는 논평을 내보냈다. 중국은 EU 산업가속화법에 반대하며, 유럽이 미국과 함께 공조하는 네덜란드 반도체 장비업체 ASML의 첨단 노광장비 대중 수출 제한 완화도 요구하고 있다.

중국과 EU의 협상개시는 양측이 무역 문제를 두고 갈등하는 가운데 충돌은 최소 피하고자 한 것으로 여겨진다. 주톈 중국유럽국제경영대학원(CEIBS) 교수는 도이체벨레에 “중국은 자제된 대응을 보일 가능성이 높다”며 “EU의 조치에는 대가가 따른다는 신호를 보내는 데 필요한 만큼만 대응하되, 양국 관계 전체를 단절할 정도로 가혹하지는 않을 것”이라고 말했다.