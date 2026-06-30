종합특검, ‘임성근 구명로비 의혹’ 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 조사

해병대 채모 상병 사망 사건 관련 추가 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사가 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 불러 조사했다. 이 전 대표는 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹의 핵심 인물로 꼽힌다. 구명 로비 의혹은 지난해 이명현 채상병 특검이 한 차례 수사했으나 진상을 제대로 밝혀내지 못했다. 수사 막바지에 이른 종합특검이 이 의혹을 규명할 수 있을지 주목된다.

종합특검은 30일 오전 10시 이 전 대표를 참고인 신분으로 경기 과천 특검 사무실로 불러 조사했다.

이 전 대표는 앞서 임 전 사단장 구명 로비 의혹에서 ‘핵심 고리’로 지목됐다. 임 전 사단장은 2023년 7월 경북 예천 수해 현장에서 수색 작업을 하던 채 상병(당시 일병)이 사망하자 업무상과실치사 혐의자로 해병대 수사단의 수사 선상에 올랐다.

임 전 사단장은 이에 여러 경로로 자신에 대한 수사를 무마해달라고 윗선에 청탁했다는 의혹을 받는다. 특히 김건희 여사와 친분이 두터운 것으로 알려진 이 전 대표가 그 구명 로비의 핵심 통로 중 하나라는 의혹이 일었다.

이 전 대표는 2023년 8월 해병대 출신 지인 모임 ‘멋쟁해병’ 단체대화방 일원인 김규현 변호사와 통화하면서 자신이 임 전 사단장의 사퇴를 만류했다는 취지로 발언했는데, 그 녹취록이 공개되면서 구명 로비 의혹이 처음 불거졌다. 당시 녹취록에는 이 전 대표가 “내가 VIP에게 얘기하겠다. 원래 (임 전 사단장에게) 별 3개 달아주려고 했던 것”이라고 말한 내용이 담겼다.

앞서 이 의혹을 수사한 채상병 특검은 이 전 대표가 멋쟁해병 일원 가운데 한명인 송호종씨의 부탁을 받고 김 여사에게 임 전 사단장 수사 무마를 부탁했다고 의심했다. 그러나 결국 이를 입증하지 못해 수사를 확대하지 못하고 종결했다.

종합특검이 수사 기간 종료를 약 3주가량 남겨 둔 상황에서 이 의혹을 실체를 파악할 수 있을지 관심이 쏠린다. 앞서 임 전 사단장과 이 전 대표 사이에 접촉이 있었다는 점이 법원에서 인정된 만큼 향후 구명 로비 수사도 탄력이 붙을 수 있다. 서울중앙지법은 지난 11일 임 전 사단장의 위증 혐의 등에 대해 유죄를 선고하면서 그가 국회에 나와 ‘이 전 대표 등을 모른다’고 발언한 것이 허위 발언이라고 판단했다.

특검팀은 이날 이 전 대표에게 임 전 사단장 구명을 시도한 적 있는지, 이와 관련해 김 여사가 관여했는지 등을 캐물은 것으로 보인다.