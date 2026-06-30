8·17 전대, 당원투표 70%·여론조사 30%로…당권주자들은 오늘도 ‘친노 vs 반노’ 파묘 논쟁

더불어민주당 전당대회준비위원회(전준위)는 30일 첫 회의를 열고 본격적인 전당대회 준비에 돌입했다. 차기 당권주자들은 이날도 20년 전 행적을 소환하며 ‘친노무현’과 ‘반노무현’ 논쟁을 벌였다.

전준위는 이날 첫 전체회의를 열고 오는 8월 17일 열리는 전당대회의 투표 반영 비율을 대의원·권리당원 투표 70%, 국민 여론조사 30%로 확정했다. 특히 이번 전당대회에서는 정청래 전 대표가 추진한 1인 1표제가 처음으로 도입된다. 기존에는 대의원 1표가 권리당원 17표로 반영됐지만, 이번에는 대의원과 권리당원 표가 동등하게 인정된다.

전준위는 다음달 16~17일 후보 등록, 다음달 19일 지역당원대회를 거친 뒤 8월 1일부터 3주간 시도당 순회경선을 진행하기로 했다. 당대표 후보자가 4명, 최고위원 후보자가 9명 이상일 때 치러지는 예비경선은 다음달 21일 실시된다.

전당대회 규칙이 확정되면서 차기 당권주자들 간 움직임도 분주해졌다. 송영길 의원은 이날 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다. 정청래 전 대표가 연일 “노무현 키즈”, “문재인 당대표 시절 최고위원”이라며 ‘친노·친문 정통성’을 부각한 것을 견제하기 위한 행보라는 해석이 나왔다.

송 의원은 전날 “(정 전 대표가) 노 대통령 장례식장도 못 갔다”고 발언한 것을 이날 공개 사과했다. 정 전 대표로부터 “100% 허위 사실”이라는 항의를 받은 지 하루 만이다.

그는 이날 페이스북에 “정 전 대표 인터뷰를 보니 (2009년 노 전 대통령 장례식 때) 중국에 계셔서 당일이 아닌 다음 날 참석했다고 해 발언을 정정하겠다”며 “사과한다”고 썼다. 그러면서도 정 대표가 ‘친노’가 아닌 ‘반노’라는 취지의 주장은 계속 이어갔다. 송 의원은 “초기 노사모 출신이긴 했지만 정동영 정통모임 핵심으로 참여하며 노사모와 멀어진 이가 노무현 적통을 말하는 건 맞지 않다”며 정 대표가 노 전 대통령의 한·미 자유무역협정(FTA) 체결을 앞장서 반대했다고 주장했다.

정 전 대표는 페이스북을 통해 “저는 제 입으로 적통의 적자도 꺼낸 적이 없고, 그럴 생각도 없다”고 반박했다. 전직 대통령을 호명한 것은 민주당 정신을 강조한 것이라는 취지다.

최민희 의원은 이날 페이스북에서 송 의원을 향해 “파묘하면 누가 이득이고 누가 손해냐”며 ‘후보단일화협의회(후단협)’ 사태 등을 언급했다. 유력 당권주자이자 송 의원과의 단일화 가능성이 거론되는 김민석 국무총리가 2002년 ‘노무현·정몽준 단일화’ 당시 정몽준 캠프에 합류했던 전력을 겨냥한 발언으로 풀이된다.