EU 철강 무관세 물량 46% 축소···한국, 전용 물량 207만t 확보

경쟁 통한 공용 물량까지 포함하면 최대 354.8만t

유럽연합(EU)이 역내 철강 산업 보호를 위해 7월1일부터 무관세철강 제품 수입 물량을 46% 축소했지만, 한국은 종전보다 19.7% 줄어든 물량을 확보해 비교적 선방했다.

산업통상부는 정상급·고위급·실무급 채널을 총동원해 EU 측과 협의를 이어간 결과, 한국이 다른 국가와 경쟁하지 않고 사용할 수 있는 한국 전용 쿼터로 총 207만3000t을 확보했다고 이날 밝혔다. 이는 기존 한국의 국가 쿼터 258만1000t보다 약 19.7% 감소한 수준이다. 여한구 산업부 통상교섭본부장은 “EU 전체 무관세 물량이 약 46% 축소되는 가운데 협상을 통해 한국산 철강의 EU 시장 접근 기반을 최대한 방어한 결과”라고 평가했다.

한국의 경우 지난 10일 벨기에에서 열린 한·EU 정상회담이 협상 막판 중요한 전환점이 된 것으로 보인다. 여 본부장은 “EU의 신철강 조치 시행을 불과 몇주 앞두고 협상이 집중적으로 전개되는 가운데 정상회담이 개최되면서 철강 문제는 최고위급이 직접 인식하고 관리하는 핵심 경제통상 현안으로 부상했다”며 “실제 정상회담에서도 철강 문제가 주요 의제로 논의됐고, 이를 계기로 한국산 철강의 EU 산업 공급망 기여와 FTA 파트너로서의 정당한 대우 필요성에 대한 EU 측의 이해가 높아지면서 협상에 실질적인 진전이 이뤄졌다”고 설명했다.

새로운 쿼터 체계에는 자유무역협정(FTA) 체결국이나 세계무역기구(WTO) 회원국 간 경쟁을 통해 추가로 활용할 수 있는 공용 쿼터도 있다. EU와 FTA 체결국인 한국은 FTA 공용 쿼터 90만8000t을 포함해 총 147만5000t을 국가 간 경쟁을 통해 선착순으로 활용할 수 있다. 이를 한국 전용 쿼터와 합치면 한국 철강업계가 무관세로 활용할 수 있는 총 가용 쿼터는 최소 207만3000t에서 최대 354만8000t까지 늘어난다.

산업부는 향후 한국 전용 쿼터의 안정적 활용은 물론, 공용 쿼터에 대해서도 한국 기업이 최대한 활용할 수 있도록 업계와 긴밀히 협의해 나갈 계획이다. 이를 통해 EU 시장 내 한국산 철강의 점유율을 유지하고, 신철강 조치로 인한 수출 피해를 최소화할 수 있도록 지원할 방침이다.

여 본부장은 “글로벌 철강 공급과잉과 주요국의 수입규제 강화 흐름은 앞으로도 상당 기간 지속할 가능성이 큰 만큼, 정부는 우리 기업들의 안정적인 해외시장 접근과 경쟁력 유지를 위해 국익을 최우선에 두고 필요한 통상 대응을 선제적으로 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

철강업계 관계자는 “정부에서 EU 측과의 협상을 통해 타 국가 대비 경쟁력 있는 쿼터를 확보한 점에 대해 환영한다”며 “추후 EU향 수출은 가용 쿼터 내 당사 고급강 중심으로 고도화하고 EU 수출 감소량은 국내 판매 확대와 신규 수출시장 개발을 통해 만회해 나갈 것”이라고 밝혔다.