중국 ‘과학 영웅’ 비방한 200만 인플루언서, 계정 정지 이어 구속 수사

농학자 위안룽핑 ‘웅성 불임’ 품종 개량 두고 비난

200만명 넘는 팔로어(구독자)를 보유한 중국의 한 농업 인플루언서가 소셜미디어에서 ‘중국의 과학 영웅’을 위안룽핑을 악의적으로 비방했다는 이유로 계정 정지에 이어 구속됐다.

30일 중국 관영매체 펑파이신문과 싱가포르 중국어 매체 연합조보에 따르면 랴오닝성 선양시 쑤자툰 공안국은 전날 웨이보에서 “양씨 성을 가진 40대 남성이 온라인 플랫폼에 위안룽핑의 연구 업적을 폄훼하는 부적절한 글을 써 그의 명예를 훼손하고 사회적으로 부정적 영향을 미쳤다”며 “법에 따라 양씨를 구금해 조사 중”이라고 밝혔다.

틱톡, 더우인 등 중국의 여러 플랫폼들은 최근 ‘양서우자오(杨授教)’라는 이름을 사용하는 이 유명인의 온라인 계정을 정지했다. 양씨가 식량 증산에 기여해 존경받는 농학자 위안룽핑을 비난했기 때문이다.

위챗 중국 식품뉴스 미디어 융합 센터의 공지에 따르면 양씨는 플랫폼에서 위안룽핑이 개발한 교잡종 벼는 ‘비정상 교배’를 통해 이뤄진 것이라고 비난했다. 위안룽핑은 식물의 수술에 이상이 생겨 꽃가루의 제꽃가루받이가 불가능한 ‘웅성(雄性)불임’ 품종을 개량에 활용했는데, 양씨는 이 기술을 “비정상”이라고 비난하고 “노새처럼 먹고 불임이 될까 봐 두려워한다”고 표현했다. “전통 종자를 보호해야 한다”고도 주장했다.

양씨의 주장에는 터무니없다는 반발도 쏟아졌다. 위안룽핑은 중국에서 수억 명을 굶주림에서 해방시킨 인물로 기억되고 있기 때문이다.

위안룽핑은 약 2000만명이 굶어 죽은 것으로 알려진 1958~1961년 마오쩌둥 주석의 대약진운동의 실패를 지켜보면서 쌀 증산의 의지를 다진 것으로 알려져 있다. 1973년 그가 개발한 3계 교잡종 벼는 생산량이 20% 많아 연간 7000만명을 추가로 먹여 살렸다고 전해진다. 2021년 위안룽핑이 사망했을 때 웨이보의 사망 소식 해시태그 조회 수가 10억 건을 넘겼으며, 각지에서 추모의 목소리가 쏟아졌다. 누리꾼이 양씨의 계정을 중국 검열당국에 신고한 뒤 수사가 이어졌다.

중국 사이버공간관리국은 허위 사실이나 정치·사회적으로 민감한 내용을 다룬 콘텐츠에 대한 검열을 상시적으로 시행하고 있다. 다만 온라인 게시물과 관련해 계정 정지에 이어 구속 수사까지 한 것은 이례적이다.

펑파이신문은 “흡연자의 코로나19 감염률이 높다”는 등 최근 관심을 끌고 트래픽을 유도하기 위해 악용되는 사이비 과학이 심각한 부정적 영향을 미치고 있다며 당국의 조치를 환영했다. ‘웅성불임’ 식물을 활용한 교잡이 전혀 문제 되지 않는다는 내용의 과학 기사도 게재했다.

중국 검열 당국은 지난해 들어서는 ‘패배주의’를 조장하는 게시물을 집중적으로 검열하겠다고 밝혔으며, 이 과정에서 ‘남성이 성적으로 억압받고 있다’는 내용의 게시물이 집중 단속 대상이 되고 있다. 양씨의 이번 게시물도 중국 과학 영웅의 업적을 남성의 불임과 연관 지어 파문이 일었다.