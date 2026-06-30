경찰, “선관위 직원이 위장했다”며 경찰 폭행한 시위대 2명 구속영장 신청

경찰이 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 현장에서 ‘선거관리위원회 직원이 경찰로 위장했다’며 경찰관을 폭행한 이들에 대해 구속영장을 신청했다.

서울 송파경찰서는 개표소 봉쇄 시위 현장에서 경찰관을 폭행한 혐의(특수공무집행방해치상)를 받는 피의자 3명의 신원을 최근 특정하고, 이들 중 가담 정도가 무거운 A씨 등 2명에 대해 지난 29일 구속영장을 신청했다고 30일 밝혔다.

A씨 등은 지난 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 있던 투표함을 올림픽공원 개표소로 이송한 경찰관을 폭행한 혐의를 받는다. 경찰은 당시 투표용지 부족 사태로 인해 봉쇄된 투표소에 진입한 뒤, 투표함을 개표소로 옮겼다. 이후 A씨 등은 이송을 마치고 나오던 경찰관을 가로막고 ‘선관위 직원이 경찰로 위장했다’고 주장하며 폭행한 것으로 조사됐다. 당시 근무복을 입은 피해 경찰관은 송파서 소속이라고 신원을 밝혔으나 A씨 등은 폭행을 계속한 것으로 전해졌다.

경찰은 또 당시 상황과 관련한 허위 게시글을 소셜미디어(SNS) 등에 유포한 혐의(정보통신망법 위반)를 받는 B씨에 대해서도 조사를 마치고 조만간 검찰로 송치할 예정이라고 밝혔다. B씨는 당시 현장 상황을 촬영한 뒤 ‘선관위 직원이 경찰로 위장했다’며 영상을 온라인에 게시했다. 이후 이 영상은 온라인에서 급격히 확산했다.

이외에도 경찰은 현장 경찰관에게 욕설을 하고 침을 뱉은 혐의(공무집행방해)로 지난 25일 구속된 40대 C씨도 전날 검찰에 넘겼다고 밝혔다. C씨는 지난 23일 오전 10시20분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 앞에서 시위 현장을 관리하던 경찰관에게 이름을 물은 뒤 침을 뱉고 욕설한 혐의로 현행범 체포됐다.

다만 C씨는 “(나도) 경찰에게 폭행도 당했고 목도 졸렸다”고 주장하고 있다. C씨 체포 직후 SNS에 확산한 영상에는 C씨가 뱉은 침을 맞은 경찰관이 곧바로 C씨의 뺨을 때리는 장면이 담겨 논란이 됐다. 영상 속 경찰관은 ‘얼굴에 침이 튀어 순간적으로 손이 나갔다’는 취지로 해명한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “앞으로도 경찰은 경찰관 및 시민을 대상으로 하는 불법행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.