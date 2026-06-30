‘마지막 출근’ 김동연, 24층 경기도청 전 층 돌며 감사 인사···“분에 넘치는 사랑 받았다”

김동연 경기지사가 임기 마지막 날인 30일 24층 높이의 경기도청을 모두 돌며 전 직원에게 퇴임 인사를 했다.

김 지사는 이날 오후 1시 도청 구내식당인 광교마루(24층)에서 점심 식사를 마친 뒤 식당에서 일하는 직원들에게 작별 인사를 건넸다.

구내식당 직원들은 직접 쓴 롤링페이퍼를 전달하며 “그동안 수고 많으셨다”라고 말했다. 김 지사는 한 명 한 명의 손을 맞잡으며 감사를 표했다.

김 지사는 24층을 시작으로 3시간여 동안 민방위시설과 차량관리부서가 있는 지하 2층까지 차례로 찾아 직원들에게 일일이 감사 인사를 했다.

김 지사는 “국가와 경기도를 위해 일할 기회가 주어졌던 것에 대해 너무 감사드리고, 도청 직원과 소방대원 여러분들이 열정과 헌신으로 함께해 주셔서 정말 감사하는 마음”이라며 “경기도민들께도 분에 넘치는 사랑을 받았다. 도정을 하면서 혹시 미흡한 부분이 있었다면 온전히 제가 부족한 탓”이라고 말했다.

김 지사는 퇴임 이후의 행보에 대해 “임기를 마치고 자유인으로 돌아가서 많은 성찰과 또 고민과 새로운 제 앞길에 대한 여러 가지 생각을 해볼 것”이라며 “어느 곳에 있든지 우리 사회와 국가와 국민들을 위해 할 수 있는 모든 바를 다하겠다는 생각으로 유쾌한 반란의 길을 가도록 하겠다”라고 밝혔다.

후임인 추미애 당선인과 관련해서는 “기우회(경기지역 기관장 모임)나 도청 직원들에게 새로운 도지사가 오면 함께 한 팀을 이뤄 좋은 성과를 내고 새 지사와 함께 열심히 일하라는 말씀을 드렸다”며 “새 지사께서 잘 알아서 훌륭한 도전을 펼칠 것으로 생각하며 걱정 하나도 안 하고 있다”고 말했다.

퇴근길인 이날 오후 6시에는 김 지사가 직접 녹음·출연한 작별 영상이 청내방송을 통해 송출됐다. 조용필의 ‘바람의 노래’로 시작한 영상은 토이의 ‘뜨거운 안녕’으로 끝을 맺었다.

김 지사는 영상에서 “제가 직접 선곡한 노래는 조용필의 바람의 노래”라며 “이 노래는 많은 질문에 대해 해답을 찾는다는 내용을 담고 있다. 때로는 실패와 고뇌를 겪으면서도 말이다”라고 말했다.

이어 “이 노래는 ‘이제 그 해답이 사랑이라면, 나는 이 세상 모든 것들을 사랑하겠네’라는 가사로 끝난다”라며 “지난 4년 경기도정을 하면서 정말 많은 일이 있었다. 그 모든 순간, 한결같은 마음으로 경기도민 한 분 한 분의 삶을, 그리고 경기도 31개 시군과 함께 보낸 모든 순간을 정말 사랑했다”라고 했다.