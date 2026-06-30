중앙일보 경영권 매각 추진…“조기 정상화 위한 자구책”

기업구조개선작업(워크아웃) 절차에 착수한 중앙일보가 경영권 매각을 추진한다. 유동성 위기를 극복하고 워크아웃을 조기에 마무리하기 위한 자구책의 일환이다.

30일 경향신문 취재를 종합하면 중앙일보는 채권단에 제출한 자구계획에 경영권 지분 매각 검토 방안을 담았다. 보유 부동산과 자회사 매각, 비용 절감 등도 함께 추진해 약 664억원의 유동성을 확보한다는 계획이다.

중앙일보 관계자는 “자구계획 중 하나로 중앙일보 경영권 지분 매각 검토 내용을 채권단에 보고했다”며 “워크아웃을 빨리 졸업하고 회사를 정상화하기 위해 모든 수단과 방법을 강구하고 있으며 경영권 매각도 그중 하나로 검토된 것”이라고 말했다.

중앙일보의 최대 주주는 중앙그룹 지주사 중앙홀딩스로 지분 64.73%를 보유하고 있다. 이어 홍석현 중앙홀딩스 회장이 15.63%를 보유한 2대 주주이며, CJ올리브네트웍스(9.24%)도 주요 주주로 참여하고 있다.

중앙일보는 지난 19일 220억원 규모의 기업어음(CP) 조기상환 요청에 응하지 못한 뒤 하나은행에 워크아웃을 신청했다. 워크아웃은 법원의 회생절차 대신 채권단과 협의를 통해 채무를 조정하고 경영 정상화를 추진하는 기업 구조조정 제도다.

이날 중앙그룹에서는 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 4개사가 법원의 회생절차 개시 결정을 받았다. JTBC는 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램에 들어가 회생절차 개시 여부 결정이 다음 달 30일까지 보류됐다.