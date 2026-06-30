‘전세계 2대’ 미국 전략정찰기 컴뱃센트, 한국서 이례적으로 장시간 체류

미국 공군이 전 세계에 단 2대만 운용하는 전략 전자정보 정찰기 RC-135U ‘컴뱃센트’가 한국에서 약 30시간 머물렀던 것으로 나타났다. 군 안팎에서는 컴뱃센트가 하루 이상 체류한 것이 이례적이라는 반응이 나온다.

30일 미국의소리(VOA) 방송이 항공기 추적 사이트 플라이트레이더24를 분석한 내용에 따르면, 컴뱃센트는 지난 26일 오전 7시53분 남해상을 거쳐 한반도에 진입한 뒤 오전 8시14분 경기 수원 인근에서 고도를 낮추며 위치 신호가 사라졌다.

컴뱃센트는 약 30시간 이후인 지난 27일 오후 2시48분 오산 인근에서 다시 위치가 포착됐고, 고도를 높여 비행한 뒤 같은 날 오후 5시 무렵 일본 오키나와 가데나 미 공군기지에 착륙한 것으로 나타났다. 공개된 항적에 따르면 컴뱃센트는 약 30시간 동안 한반도에 머물렀던 것으로 보인다.

군 안팎에서는 미국의 전략자산인 컴뱃센트가 한반도에서 하루 이상 머무른 정황이 이례적이라는 평가가 나온다. VOA에 따르면, 컴뱃센트는 통상 1년에 2~3차례 한반도에서 포착되며 그간 군사분계선(MDL) 일대와 동·서해 상공을 비행한 뒤 수 시간 안에 오키나와 등으로 복귀하는 경우가 상당수였다고 한다.

군 일각에서는 컴뱃센트의 한반도 체류가 최근 중국과 러시아 군용기의 한국방공식별구역(KADIZ) 무단 진입에 대한 견제 성격이라는 해석도 제기된다. 중국과 러시아 군용기 10여대는 지난 27일 동해 및 남해 KADIZ에 진입 후 이탈했으며, 이 과정에서 영공 침범은 없었다. 중국과 러시아 측에서 KADIZ에 진입하겠다는 사전 통보는 없었던 것으로 전해졌다. 중국과 러시아 군용기는 2019년부터 연합훈련 등을 하며 연간 1∼2차례 KADIZ에 무단 진입하고 있다.

북한이 전방에 개량형 탄도미사일을 대거 배치하고 있는 것에 대한 대응 성격이라는 분석도 있다. 북한 조선중앙통신은 2024년 논평에서 컴뱃센트의 한반도 전개를 공개적으로 비판한 바 있다.