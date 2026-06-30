[속보] 국민의힘 “조 의장 강제 배정 11개 상임위, 위원 전원 사임”

국민의힘이 30일 조정식 국회의장이 11개 상임위원회 위원을 강제 선임해 통지하자 해당 상임위에 속한 자당 위원 전원의 사임계를 제출했다.

국민의힘 원내행정국은 이날 공지를 통해 “국민의힘은 운영·법사·정무·재경·과방·국방·행안·문체·농해수·기후에너지환경노동·예결위 등 11개 상임위에 강제 선임된 우리당 의원들에 대한 ‘위원 사임의 건’ 공문을 국회 의사과에 제출했다”며 이같이 밝혔다.