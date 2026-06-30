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‘조롱 의도 있었나?’ 오월길 표지판에 군화 걸려…광주시, 경위 파악 중

입력 2026.06.30 19:55

수정 2026.06.30 20:01

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30일 광주 동구 대인동 광주은행 본점 인근 교차로 전봇대에 설치된 ‘오월길’ 표지판에 군화 한 짝이 걸려 있다. 5·18기념재단 제공

30일 광주 동구 대인동 광주은행 본점 인근 교차로 전봇대에 설치된 ‘오월길’ 표지판에 군화 한 짝이 걸려 있다. 5·18기념재단 제공

광주 도심의 5·18 관련 표지판에서 군화 한 짝이 발견됐다. 광주시와 5·18기념재단은 군화를 수거하고 경위를 확인하고 있다.

30일 광주시와 5·18기념재단에 따르면 이날 오후 2시쯤 광주 동구 대인동 광주은행 본점 인근 교차로 전봇대에 설치된 ‘오월길’ 표지판에 군화 한 짝이 걸려 있다는 신고가 접수됐다.

해당 표지판은 5·18 사적지 제3호인 옛 광주시외버스터미널 인근에 설치된 안내 시설물이다. 신고를 받은 광주시는 현장에서 군화를 수거했다.

광주시와 5·18기념재단은 누가, 어떤 이유로 군화를 걸었는지 확인하고 있다. 군화가 1980년 5월 당시 계엄군을 떠올리게 한다는 점에서 5·18을 조롱하려는 의도가 있었는지도 살펴보고 있다.

최근 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 행사와 고교 야구부의 ‘스타벅스 가자’ 응원 구호 등 5·18 비하 논란이 이어진 만큼, 의도성이 확인되면 경찰에 수사를 의뢰할 방침이다.

5·18기념재단 관계자는 “현재로서는 단정하기 어렵다”며 “사실관계를 신중하게 확인한 뒤 5·18을 왜곡하거나 부정하려는 의도가 있었는지 판단하겠다”고 말했다.

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