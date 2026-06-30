나는 2022년 8월 이 지면에서 기록적인 유럽 폭염과 그것이 노동자 인권에 미치는 위협에 대해 쓴 적이 있다. 그런데 올해 유럽의 폭염은 당시의 경고를 넘어, 일터뿐 아니라 생활 전반을 위협하는 수준에 이르고 있다. 아직 한여름의 절정도 아닌 6월 서유럽 전역에서 기온 기록이 잇따라 깨졌다. 스페인에서는 최고기온이 45.1도까지 치솟았고, 프랑스도 40도를 웃도는 기록적 폭염에 휩싸였다. 영국에서는 수백개 학교가 문을 닫거나 단축 운영에 들어갔고, 철도는 레일 변형과 장비 과열 우려로 속도 제한과 지연을 겪었다. 폭염은 이제 불편한 날씨가 아니라 교통, 에너지, 의료, 교육을 동시에 흔드는 사회적 재난이 되었다.



유럽은 세계에서 가장 빠르게 더워지는 대륙이다. 기온 상승 속도는 전 세계 평균의 두 배를 넘는다. 북극 해빙과 적설량 감소로 태양열을 반사하는 표면이 줄어들고, 대기 흐름이 불안정해지면서 뜨거운 공기가 유럽 상공에 더 오래 머무는 일이 잦아지고 있다. 이런 상황에서 ‘이상기후’라는 말은 더 이상 정확하지 않다. 폭염은 예외가 아니라 새로운 일상이 되고 있다.



더 큰 문제는 유럽의 도시와 주택, 대중교통 등이 이런 더위에 맞게 설계돼 있지 않다는 점이다. 영국과 프랑스를 비롯한 많은 유럽 국가의 건물은 오랫동안 겨울의 추위를 견디고 실내 열을 보존하는 방향으로 지어졌다. 여기에 북서유럽의 긴 여름 낮까지 더해지면 건물과 도로는 더 오랫동안 열을 축적하게 된다.



프랑스에서 불붙은 에어컨 논쟁은 이러한 딜레마를 잘 보여준다. 그동안 환경 진영은 냉방 확대가 에너지 소비와 온실가스 배출을 늘릴 수 있다며 신중한 태도를 보여왔다. 게다가 프랑스의 까다로운 건물 규제는 에어컨 설치에 큰 장애물이 되어왔다. 그러나 학교와 병원 같은 공공시설조차 폭염 속에서 정상 운영이 어려워지자, 에어컨을 더 이상 사치가 아니라 생명 보호를 위한 필수재로 봐야 한다는 목소리가 커지고 있다. 영국에서는 ‘냉방 격차’에 대한 우려도 커지고 있다. 부유한 가구는 값비싼 냉방 시스템을 설치해 폭염을 피할 수 있지만, 저소득 가구는 과열된 주택 안에 그대로 남겨질 가능성이 크다. 폭염은 모두에게 같은 기온으로 찾아오지만, 모두에게 같은 위험으로 작용하지는 않는다. 주거의 질, 소득 수준, 건강 상태, 직업 조건에 따라 폭염의 피해는 불평등하게 분배된다. 특히 야외 노동자와 냉방이 취약한 작업장에서 일하는 노동자들에게 폭염은 산업안전의 문제이기도 하다.



유럽의 폭염은 기후위기가 어떻게 일상과 제도를 흔드는지를 보여준다. 유럽 국가들은 오랫동안 온실가스 감축에 큰 관심을 기울여왔지만, 이제는 감축만큼이나 기후변화 적응도 시급한 과제가 되었다. 에어컨은 일부 공간에서 생명을 지키는 최소한의 장치가 될 수 있다. 그러나 그것만으로는 충분하지 않다. 전문가들은 나무를 심고, 그늘을 만들고, 건물과 도로를 더위에 견디도록 바꾸고, 취약계층과 노동자를 보호하는 제도적 대응이 함께 이루어져야 한다고 주장한다. 유럽의 폭염은 더 이상 예외가 아니다. 그것은 기후변화 시대에 사회가 얼마나 회복력 있게 적응할 수 있는지를 시험하는 가장 직접적인 경고다.