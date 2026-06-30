“이번에 은퇴 예행연습을 제대로 한 것 같습니다.” 오랜 재활 끝에 병가를 마치고 직장에 복귀한 지인의 소회다. 그동안 몸은 마음처럼 따라주지 않았고, 출근을 멈추니 일에서는 자연스레 멀어졌다. 시간은 많아졌지만 오히려 하루의 리듬은 쉽게 흐트러졌다. 아침에 눈을 떠도 딱히 할 것과 갈 곳이 없어 낯설었다고 했다. 듣다 보니 그 시간은 은퇴 이후의 삶과 닮아 있었다. 일에서 물러나 익숙한 역할 없이 낯선 하루와 마주하는 시간 말이다.



문득 미국에서 평생 학교에 몸담다 은퇴한 선배 교수의 말이 떠올랐다. 노년기의 삶을 깊이 연구해온 그도 정작 자신의 은퇴를 앞두고는 이렇게 말했다. “너무 바쁘게 사느라 내 은퇴는 준비하지 못한 게 아쉬워. 진작 깨달았더라면 좋았을 텐데.” 다른 사람의 노년을 오래 들여다본 전문가조차 자신의 노년은 미처 챙기지 못한 것이다. 사람들은 중요한 행사나 공연을 앞두고 몇번씩 리허설을 한다. 그런데 인생의 큰 전환점인 은퇴에는 이상하게도 예행연습이 없다. 어느 날 갑자기 막이 오르고, 충분히 준비되지 않은 채 무대 한가운데 서게 된다.



다행히 우리에게는 먼저 그 무대에 올라본 인생 선배들이 있다. 은퇴자들이 자주 후회하는 것들을 들여다보면, 그 목록이 곧 우리의 리허설 대본이 된다. 운동으로 체력을 다져두지 못한 것, 나만의 스트레스 해소법을 익혀두지 못한 것, 치아 관리를 미룬 것, 평소 조금 더 걷지 않은 것, 믿고 상의할 사람을 두지 못한 것. 사소해 보이지만, 은퇴 후의 하루하루를 버티게 하는 힘은 의외로 이런 데서 나온다. 미뤄둔 작은 습관들이 시간이 지나 결국 발목을 잡기도 한다.



여러 노년심리 연구도 비슷한 이야기를 한다. 은퇴 만족도가 높은 사람들은 대체로 오래전부터 차근차근 준비해온 이들이다. 미리 계획한 사람일수록 은퇴 후 건강과 적응, 삶의 만족도에서 더 안정적인 모습을 보인다. 은퇴 준비라고 하면 흔히 통장 잔액부터 떠올리지만, 실제 적응을 가르는 것은 경제적 준비만이 아니라 사회적 관계와 활동일 때가 많다.



그래서였을까. 또 다른 지인은 은퇴 몇년 전부터 ‘놀이 네트워크’를 만들기 시작했다. 이유는 명쾌했다. “은퇴하고 나서 같이 놀자고 하면, 아무도 안 끼워줘.” 그는 현직에 있을 때부터 함께 밥 먹고, 걷고, 웃을 사람들을 챙겼다. 직장을 떠난 뒤 외롭지 않으려고, 떠나기 전부터 곁을 만들어둔 것이다.



사정상 미처 준비하지 못했더라도 늦은 것은 아니다. 하루하루가 바빠 따로 준비할 틈이 없다면, 며칠만이라도 “은퇴했다 치고” 살아보면 어떨까. 출근이라는 뼈대가 빠진 하루를 어떻게 채울지, 누구를 만나고 무엇을 하며 보낼지 미리 경험해보는 것이다. 막상 해보면 빈 시간을 채우는 일이 생각보다 쉽지 않다는 걸 알게 된다. 동시에 어떤 활동이 나를 살아 있게 하는지도 조금씩 보이기 시작한다. 그 낯섦과 어색함을 한발 앞서 겪어보는 것만으로도 은퇴 준비는 훨씬 현실적이 된다. 제도적으로도 은퇴를 앞둔 이들에게 이런 예행연습의 기회가 주어지면 좋겠다.



무대의 막은 결국 오른다. 다만 리허설을 마친 배우는 막이 올라도 덜 흔들린다. 대사를 알고, 동선을 알고, 무엇보다 함께 설 사람을 알기 때문이다. 아직 조명이 켜져 있는 지금이, 우리에게 허락된 리허설 시간이다.