국가인권위원회 비상임위원에 김민문정 전 여성단체연합 대표

김민문정 전 한국여성단체연합 상임대표(58·사진)가 30일 국가인권위원회 비상임위원으로 임명됐다.



이재명 대통령은 이날 김민 전 대표를 인권위 비상임위원에 임명했다고 인권위가 보도자료를 통해 밝혔다. 김민 비상임위원의 임기는 3년이다. 인권위는 “김민문정 위원은 오랜 기간 양성평등 분야 등 인권운동을 전개한 인권활동가”라며 “2014년부터 2020년까지 한국여성민우회 상임대표로 활동했다”고 밝혔다.

