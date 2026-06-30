한화 ‘신데렐라’ 허인서, 16년 만의 ‘포수 신인왕’ 등극할까

이번 시즌부터 공격력 ‘존재감’ 선배 최재훈·강백호 조언 큰 힘 스스로는 70점…“수비 좋아져야”

1982년 출범한 한국프로야구에서 포수 신인왕은 단 세 번만 나왔다. 1990년 LG 김동수, 1999년 두산 홍성흔, 2010년 두산 양의지였다. 이번 시즌에는 16년 만의 포수 신인왕 탄생에 대한 기대감이 커지고 있다. 한화 허인서(사진)가 신인왕 레이스의 유력 후보로 떠오르고 있기 때문이다.



허인서는 효천고를 졸업한 뒤 2022년 신인드래프트 2차 2라운드 11순위로 한화에 입단했다. 지명 당시부터 안방의 미래로 기대를 모았지만 베테랑 최재훈을 넘어 기회를 얻기 쉽지 않았다. 2022시즌에는 8경기, 상무 복귀 후인 지난 시즌에도 20경기 출전에 그쳤다.



허인서는 이번 시즌에는 완전히 달라졌다. 공격력에서 두각을 드러내며 공격형 포수로 존재감을 키우고 있다. 지난 5월 삼성과의 3연전에서 4개 홈런을 몰아치며 주목받았고, 이후에도 타격감을 이어가며 주전 경쟁에서 앞서 나갔다.



30일 현재 67경기에 나서 타율 0.284, 11홈런, 40타점을 기록하며 한화 타선의 한 축을 맡고 있다.



가장 큰 도움을 주는 이는 최재훈이다. 허인서는 “상황에 맞춰 어떻게 해야 하는지 가장 많이 물어본다”고 말했다. 허인서는 “시즌 전에 ‘주전이 따로 있는 게 아니라 그날 선발로 나가는 포수가 주전이라고 생각하라’는 말을 해주셨다. 지금도 그 말을 새기고 있다”고 전했다.



김경문 감독도 자신감을 심어주고 있다. 허인서는 “실수해도 괜찮으니 자신 있게 플레이하라고 말씀해주신다. 덕분에 위축되지 않고 경기할 수 있다”고 말했다.



지난 5월13일 고척 키움전에서 투수 윌켈 에르난데스에게 공을 건네려다 실책으로 실점한 순간도 있었다. 그는 “감독님이 괜찮다고 해주셔서 다시 경기에 집중할 수 있었다”고 돌아봤다.



타석에서는 강백호의 조언도 힘이 된다. 허인서는 “‘너 할 것만 자신 있게 하라’는 말을 자주 해준다. 덕분에 압박감보다는 재미있게 투수와 승부하고 있다”고 말했다.



데뷔 후 최고의 시즌을 보내고 있지만 스스로에게는 70점을 줬다. 그는 “수비에서 더 좋아져야 한다”고 평가했다. 허인서는 “블로킹과 송구는 훈련으로 좋아질 수 있지만 볼 배합은 공부와 책임감이 필요한 부분이다. 우리 팀 투수들을 잘 이끄는 포수가 되고 싶다”고 했다. 그는 “부상 없이 시즌을 치르는 게 가장 중요하다. 더 많이 공부하고 치밀하게 준비해 팀이 더 높은 순위로 올라갈 수 있도록 힘을 보태겠다”고 각오를 밝혔다.

