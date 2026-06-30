감독만 보여도…보이는 게 다는 아니다

예견된 한국 대표팀의 실패

감독 선임 과정서 논란 빚은 축구협

홍명보는 설화 자초…팬들 ‘싸늘’

지지 못 받는 감독 방어적 운영에

선수들의 팔로어십도 함께 분열

홍명보 감독의 실패는 예상 밖 사고가 아니었다. 월드컵 조별리그 탈락은 한 경기, 한 차례 실수에서 비롯된 것이 아니라 감독 선임 과정부터 대표팀 운영, 대회 준비까지 쌓여온 문제들이 한꺼번에 터진 결과물이다.



한국은 2024년 2월7일 아시안컵 4강전에서 요르단에 0-2로 패했다. 전날 손흥민과 이강인이 멱살잡이를 하며 다툰 게 뒤늦게 드러났다. 위르겐 클린스만 당시 감독의 방임 운영이 문제였다. 클린스만은 경질됐고 대한축구협회는 차기 감독 선임을 시작했다.



홍 감독 선임이 이뤄진 것은 5개월이 흐른 7월이었다. 그동안 협회는 여론 눈치를 너무 봤다. 애매모호한 윤곽만 있을 뿐, 명확하고 구체적인 선임 기준이 없었다. 게다가 후보군이 자천타천으로 난립했다. 전력강화위원장이 돌연 사퇴하면서 선임 작업은 난관에 빠졌다. 우여곡절 끝에 홍 감독이 선임됐지만 팬들의 불신은 극에 달했다. 신임 감독에게 절실하게 필요한 금쪽같은 시간이 흘러가면서 혼란만 가중된 게 뼈아팠다.



한 축구인은 “손흥민, 이강인 충돌로 인해 규율을 잡을 지도자가 필요했고 협회가 판단했으면 더 구체적이고 명확한 기준을 갖고 신속하고 소신 있게 감독을 선임했어야 했다”고 말했다. 다른 축구인은 “벤투 감독은 4년 동안 준비했다”며 “홍 감독에게 주어진 2년은 넉넉한 시간이 아니었다”고 말했다.



홍 감독은 선임 전후 설화를 자초했다. 선임 며칠 전까지 대표팀 감독을 맡을 생각이 없다고 말했다가 입장을 바꾸고 감독직을 수락했다. 시즌 도중 감독을 잃은 울산 팬들의 불만이 터졌다. 홍 감독은 봉사하는 마음으로 대표팀 감독을 맡겠다고 했지만 과도한 연봉 논란 등으로 인해 홍 감독 발언의 진정성이 떨어졌다. 감독 선임 과정에서는 협회가, 선임 후 대응에서는 홍 감독이 미숙했다. 팬들의 마음은 식었고 시선은 싸늘했다. 정치인들의 비난이 도를 넘었고 일부 축구인과 축구계 종사자들도 감정적인 비난을 일삼았다.



홍 감독이 대표팀을 운영하면서도 비판은 식지 않았다. 경기에 앞서 홍 감독이 소개될 때마다 야유가 쏟아졌다. 이강인 등 몇몇 선수가 홍 감독을 지지해달라고 간청했지만 소용이 없었다. 사실상 실패하기를 바라는 것처럼 감독을 냉소적으로 대하고 부정적으로 공격하는 사람이 많은 상황 속에서 감독이 대표팀을 효과적으로 이끄는 것은 어려웠다. 홍 감독은 점점 고립됐고 결국 많은 결정을 보수적으로, 안정적으로, 수동적으로 했다. 기존 멤버를 주로 쓰면서 한국 플레이는 사실상 굳어졌다. 월드컵용 스리백 완성도가 기대만큼 올라오지 못했다. 여기에 공격력까지 둔화하면서 월드컵 3경기를 1승2패, 2득3실 등 예상보다 나쁜 성적으로 마감했다.



홍 감독이 어느 팀을 맡든지 시종일관 강조한 게 ‘원팀’이었다. 그런데 북중미 월드컵에서 한국 선수들은 원팀처럼 움직이지 못했다. 멕시코전은 소극적으로 경기를 운영하다가 0-1로 패했다. 마지막 남아프리카공화국전에서는 패배보다 더 팬들을 실망시킨 것은 홍 감독의 애매한 용병술과 선수들의 개인적이며 안일한 플레이였다. 감독의 리더십은 힘을 받지 못했고 선수들의 팔로어십도 분열됐다. 홍 감독은 “선수들은 열심히 뛰었다”면서 “모든 게 감독인 내 책임”이라며 물러났다. 전직 프로팀 감독은 “궁극적으로는 모든 책임을 감독이 지는 게 맞다”면서도 “하지만 이번 실패가 홍 감독만의 책임인지, 협회·선수·미디어·팬들의 잘못은 없는지 냉정하게 자성해야 한다”고 말했다.

