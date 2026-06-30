쿠팡·컬리 잘나가자…대형마트 울고 편의점·SSM 웃었다

1인당 지출 1% 늘 때 대형마트 매출 0.26%↓…규제 실효성 의문 즉시 필요·식품 확인 등 수요 존재…KDI “온·오프 형평성 확보를”

쿠팡 등 온라인 유통시장이 성장하면서 대형마트의 매출이 감소되는 반면, 기업형 슈퍼마켓(SSM)과 편의점 매출은 함께 늘어난다는 연구 결과가 나왔다. 온·오프라인 유통채널 간 규제에 형평성을 확보해야 한다는 지적이 나온다.



한국개발연구원(KDI)이 30일 발표한 ‘온라인 유통의 성장과 유통시장 정책 개선 방향’ 보고서를 보면, 소비자 1인당 온라인 지출이 1% 증가할 때, 대형마트 매출은 0.264% 감소한 것으로 나타났다.



이는 KDI가 2020년 1월~2024년 12월 신한카드 결제 금액을 통해 유통업체별 소비 패턴을 분석한 결과다.



온라인 유통시장 규모는 2024년 기준 약 98조원으로 2018년(약 48조원)보다 2배 이상 커졌다.



온라인 유통업체가 성장하면서 대형마트의 매출은 줄었지만, 같은 오프라인 업체라도 기업형 슈퍼마켓과 편의점의 매출은 늘어났다.



온라인 유통업체에서 소비자 지출이 1% 늘어날 때 기업형 슈퍼마켓(0.221%)과 편의점(0.324%), 전문유통업(0.356%)의 매출도 함께 늘어나는 ‘양의 효과’가 나타났다.



업태를 가리지 않고 보면, 지역의 1인당 온라인 지출이 1% 증가할 때 해당 지역의 오프라인 전체 매출은 0.186% 늘었다.



KDI는 “온라인 유통채널이 확산하고 있지만 즉시적 필요, 신선식품의 직접 확인, 근거리 편의 구매 등 온라인 유통채널로 충족하기 어려운 수요가 존재한다”며 “온라인 유통채널이 대형마트의 범용적 수요를 흡수하고, 근린상권 기반 업체들에는 새로운 시장 기회를 열어주는 이중적 구조가 형성되고 있다”고 밝혔다.



또한 KDI는 구매가 편리한 온라인은 소비자의 잠재 수요를 늘려 ‘없던 지출’도 늘리게 되면서 전체 유통시장의 저변을 확대할 수 있다고 분석했다.



KDI는 그러면서 현행 유통산업발전법이 전통시장을 보호하기 위해 대형마트를 규제하는 방식으로 설계되다 보니, 온라인 업체에 비해 대형마트가 경쟁에서 불리한 위치에 있다고 진단했다.



이공 KDI 연구위원은 “대형마트를 규제하는 것이 전통시장 보호에 얼마나 실효성이 있는지에 대해서는 의문의 여지가 크다”며 “온·오프라인 채널 간 규제 형평성을 확보해 어느 한쪽에 부담이 집중되지 않는 균형 잡힌 규제 틀을 설계하는 것이 시급하다”고 지적했다.



중국계 온라인 유통채널인 테무 등 ‘C커머스’의 한국 시장 진출에 관한 우려도 나왔다.



이 연구위원은 “쿠팡의 로켓배송 도입 이후 오프라인 유통업체로의 방문 빈도가 감소하는 효과가 관측됐다”며 “테무·알리익스프레스 등이 새벽배송·당일배송 등 즉시성 기반 물류망을 국내에 본격적으로 구축할 경우 오프라인 유통업체의 매출이 감소하는 등의 탈취 효과가 일어날 가능성도 배제할 수 없다”고 봤다.

