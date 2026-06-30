청년·신혼·노인 위한 1780가구 마련

서울 도봉구·광명 등에 특화주택 생애주기 맞춤형 공공임대 공급

청년과 신혼부부, 노인 등을 위한 생애주기별 맞춤형 공공임대주택 1780가구가 공급된다.



국토교통부는 올해 상반기 특화주택 공모를 진행해 전국 14개 사업, 총 1780가구를 선정했다고 30일 밝혔다.



특화주택은 입주자 특성에 맞춘 주거공간과 돌봄공간, 공유사무실 같은 특화시설을 함께 제공하는 공공임대주택이다. 이번 사업은 주택도시기금 출자와 융자 등을 지원받아 짓는다. 유형별로는 지역제안형 특화주택 7건(605가구), 청년특화주택 4건(800가구), 고령자 복지주택 1건(100가구), 일자리연계형 지원주택 2건(275가구)이 선정됐다.



청년특화주택은 서울 도봉구(391가구), 경기 광명시(133호), 경북 경산시(220가구), 대전 유성구(56가구)에 총 800가구가 공급된다. 서울 도봉구에는 성균관대 야구장 부지에 청년특화주택이 공급된다. 오픈 스터디룸, 청년카페 등이 조성된다. 광명에는 광명세무서 부지에 청년을 위한 오피스텔 133호와 코워킹스페이스, 공유주방 등을 짓는다.



지역제안형 특화주택은 인천과 부산, 경북, 강원도 등 총 7건이 선정됐다. 인천 검단신도시에는 신혼부부를 위한 육아친화형 특화주택 80가구가 지어지고, 부산 강서구 에코델타 스마트시티에는 산업단지 노동자를 위한 주택과 함께 키즈카페, 다함께돌봄센터 같은 개방형 양육 지원시설이 들어선다.



고령자 복지주택은 강원 태백시에 100가구가 공급된다. 65세 이상 무주택 고령자를 대상으로 움직임을 감지하는동작감지 안전센서와 안전손잡이 등 주거약자용 편의시설이 설치된다.



일자리연계형 지원주택은 충북 보은(160가구)과 경남 함안(115가구)이 선정됐다. 산업단지 노동자를 위한 직주근접형 주택이 공급된다.

