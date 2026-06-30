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본문 요약

코스닥 상장사 4곳 중 1곳은 벌어들인 돈에서 연구·개발에 쓰는 비중이 0%에 가까운 것으로 나타났다.

상위 10% 기업의 매출액 대비 연구·개발비 비중은 2000년 7.41%에서 2015년 9.49%, 2020년 11.85%를 거쳐 2025년 20.54%까지 올랐다.

코스닥 기업 4곳 중 1곳은 R&D에 아무런 관심이 없는 반면, 상위 기업군에서는 매출 가운데 5분의 1을 기술 개발에 투자할 정도로 격차가 빠르게 벌어지는 셈이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“혁신 시장”이 무색…코스닥 상장사 4곳 중 1곳, 연구·개발비 ‘0’

입력 2026.06.30 20:48

수정 2026.06.30 20:51

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  • 김상범 기자

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상위 10% 기업 R&D 비중은 20%

코스닥 상장사 4곳 중 1곳은 벌어들인 돈에서 연구·개발(R&D)에 쓰는 비중이 0%에 가까운 것으로 나타났다. 성장 잠재력을 갖춘 중소·벤처기업의 자본 조달을 돕겠다는 취지로 출범한 코스닥시장이지만, 혁신기술에 돈을 투자하는 기업과 그러지 않는 기업의 격차가 나날이 커지는 모습이다.

30일 자본시장연구원이 최근 펴낸 ‘코스닥시장 상장종목의 분포상 이질성과 향후 과제’ 보고서를 보면, 코스닥 상장사의 25%는 매출액 대비 연구·개발비가 비용이 차지하는 비중이 2000년부터 2020년까지 줄곧 0%를 기록했다. 2025년에는 0.02%로 찔끔 늘었다. 즉, 코스닥 상장사 중 4분의 1에 해당하는 기업들은 사실상 R&D에 돈을 쓰지 않는다는 뜻이다.

반면 R&D에 많이 투자하는 상위 기업들의 연구·개발비는 더욱 늘어나는 추세를 보였다. 상위 10% 기업의 매출액 대비 연구·개발비 비중은 2000년 7.41%에서 2015년 9.49%, 2020년 11.85%를 거쳐 2025년 20.54%까지 올랐다.

코스닥 기업 4곳 중 1곳은 R&D에 아무런 관심이 없는 반면, 상위 기업군에서는 매출 가운데 5분의 1을 기술 개발에 투자할 정도로 격차가 빠르게 벌어지는 셈이다.

양극화는 수익성 지표에서도 드러난다. 영업이익률을 기준으로 상장사를 나열했을 때, 하위 10%에 해당하는 기업의 2000~2004년 영업이익률 평균치는 -31.08%였으며 2021~2025년 -48.45%로 하락했다. 반면 상위 10% 기업의 값은 15.94%에서 16.75%로 소폭 상승했다.

코스닥 내 이 같은 ‘이질성’의 배경에는 산업 구성의 변화가 있다. 과거 코스닥 시가총액 상위 산업군에 있던 ‘통신 서비스’는 최근 ‘의료·바이오’로 대체됐다. 의료·바이오 업종은 R&D 비중이 높지만 수익화 시점이 불확실하고 적자 기업이 많은 편이다. R&D 상위 기업군이 늘면서 동시에 영업이익률이 낮은 회사도 같이 나오는 배경이다.

우량·혁신기업과 부실 위험기업이 한 시장에서 구분되지 않은 채 같은 덩어리로 묶인 점은 문제로 꼽힌다. 투자자가 코스닥을 통째로 고위험 시장으로 인식해 우량기업의 자본 조달 비용까지 끌어올리는 이른바 ‘코스닥 디스카운트’로 이어질 수 있다는 것이다.

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